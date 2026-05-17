Tłumy w Warszawie podczas Nocy Muzeów. Mieszkańcy oblegali instytucje kultury

Noc Muzeów w Warszawie znów przyciągnęła tłumy

Pomimo nie najlepszej pogody, mieszkańcy stolicy tłumnie ruszyli na zwiedzanie. W sobotę, 16 maja, odbyła się XXI edycja Nocy Muzeów w Warszawie, która zaangażowała mnóstwo placówek kulturalnych i instytucji. Do późnych godzin nocnych, a w niektórych przypadkach nawet do 2:00, przed wieloma obiektami ustawiały się długie kolejki chętnych do wejścia.

Specjalna linia komunikacyjna, w tym zabytkowe pojazdy, kursowała po Warszawie od popołudnia w sobotę. Oprócz funkcji transportowej, zabytkowy tabor sam w sobie stanowił dużą atrakcję. Zwiedzający mogli zajrzeć do zajezdni autobusowej przy ulicy Woronicza na Mokotowie oraz zajezdni tramwajowej na praskiej Kawęczyńskiej. Uroczysta parada autobusów i tramwajów, związana z jubileuszem 160-lecia Tramwajów Warszawskich, przejechała przez Most Poniatowskiego, łącząc dwa brzegi Wisły.

Noc Muzeów w stolicy to okazja do zobaczenia niedostępnych na co dzień miejsc

Tegoroczna edycja obfitowała w aż 331 otwartych lokalizacji (o 25 więcej niż rok temu), w tym 46 debiutujących. Największym zainteresowaniem cieszyły się miejsca, do których na co dzień nie ma wstępu. MPWiK udostępniło zabytkową komorę przelewu burzowego na Pradze, natomiast prezydent Warszawy oraz wojewoda mazowiecki otworzyli drzwi do swoich gabinetów.

Po raz pierwszy głównym punktem wydarzenia w Warszawie stał się Plac Centralny przed Pałacem Kultury i Nauki, otwarty w ubiegłym roku. Na miejscu władze miasta zorganizowały stoisko pełne rodzinnych atrakcji. Można było także zdobyć bilety na Taras Widokowy PKiN. W samym Pałacu Kultury zapraszały Muzeum Techniki oraz Muzeum Neonów, a przy Placu Centralnym otwarto Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Na razie nie opublikowano oficjalnych danych dotyczących frekwencji podczas tegorocznej edycji. Dla porównania, w 2025 roku warszawskie instytucje uczestniczące w Nocy Muzeów odwiedziło łącznie 220 tysięcy osób.

Noc Muzeów 2026 w Warszawie. Zobacz zdjęcia:

Noc Muzeów 2022 w Warszawie