Mazury i jezioro Balaton w centrum Warszawy. Mieszkanie tu to marzenie wielu

Widok jak z wakacji na środku wielkiego miasta

Wyobraź sobie, że wychodzisz z bloku i zamiast ulicznego zgiełku widzisz taflę wody, zieleń i spacerujące rodziny. Taki krajobraz to codzienność mieszkańców warszawskiego Gocławia. W samym sercu jednej z najgęściej zaludnionych części stolicy znajduje się wyjątkowe miejsce – jezioro Balaton, które wraz z otaczającym je parkiem przypomina klimat Mazur.

To właśnie ten kontrast sprawia, że okolica uchodzi za jedną z najbardziej atrakcyjnych do życia w stolicy. Blokowiska z wielkiej płyty zyskują tu zupełnie nowy wymiar - zamiast betonowej monotonii oferują dostęp do przestrzeni, która sprzyja odpoczynkowi i rekreacji. Fotografie tego wyjątkowego miejsca znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Park Nad Balatonem w Warszawie

Skąd wziął się warszawski Balaton?

Historia tego miejsca sięga czasów, gdy Gocław był jeszcze terenem zalewowym, pełnym bagien i łąk. Już w latach 20. XX wieku wytyczono tu Kanał Gocławski, którego wody około 1925 roku spiętrzono, tworząc podłużne, sztuczne jezioro.

Choć akwen do dziś nie ma oficjalnej nazwy, mieszkańcy od lat 80. zaczęli nazywać go Balatonem - nawiązując do słynnego jeziora na Węgrzech. W 1984 roku zbiornik został powiększony do powierzchni ponad 2,6 hektara, co jeszcze bardziej podkreśliło jego rekreacyjny potencjał.

Z czasem wokół jeziora wyrosły duże osiedla mieszkaniowe, lecz mimo rosnącej zabudowy, sam teren wokół wody przez lata pozostawał zaniedbany. Przełom nastąpił dopiero w latach 2008–2010. Władze dzielnicy Praga-Południe postanowiły stworzyć tu nowoczesną przestrzeń rekreacyjną.

Park nad Balatonem – przestrzeń stworzona do życia

Nowy park otwarto w listopadzie 2010 roku. Metamorfoza objęła aż 7 hektarów terenu i kosztowała ponad 10 milionów złotych. Dziś to jedno z najbardziej lubianych miejsc spacerowych w tej części Warszawy. Na odwiedzających czekają:

malownicze alejki i ścieżki rowerowe,

nowoczesne place zabaw i duża zjeżdżalnia,

boisko do siatkówki plażowej i siłownia plenerowa,

pomosty oraz wypożyczalnia rowerów wodnych,

kawiarnia w przeszklonym pawilonie z widokiem na wodę,

mostki nad Kanałem Gocławskim,

strumyk z fontanną i kaskadą.

Dziś okolice jeziora Balaton to jeden z najbardziej pożądanych adresów na Pradze-Południe. Bliskość wody, zieleni i dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej sprawia, że mieszkańcy mogą cieszyć się codziennym kontaktem z naturą bez wyjeżdżania z miasta.