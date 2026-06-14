Nie ryzykuj! Te 23 miejsca w Warszawie omijaj szerokim łukiem. To śmiertelne pułapki wodne!

Czarne punkty wodne - czym są?

Czarne punkty wodne to termin używany do określenia konkretnych miejsc na akwenach - rzekach, jeziorach, stawach czy innych zbiornikach wodnych - które ze względu na swoje specyficzne cechy lub historię, są szczególnie niebezpieczne i odnotowuje się tam podwyższoną liczbę wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym. Ich "czarny" status wynika z nagromadzenia czynników ryzyka, takich jak: silne, zdradliwe prądy, nagłe i gwałtowne zmiany głębokości dna, wiry, muliste lub zarośnięte dno, które może wciągnąć lub uniemożliwić wydostanie się, a także obecność podwodnych przeszkód. Co więcej, często są to miejsca nieprzystosowane do kąpieli, pozbawione nadzoru ratowniczego, odpowiedniego oznakowania i infrastruktury bezpieczeństwa. Identyfikacja tych punktów ma na celu przede wszystkim ostrzeżenie i podniesienie świadomości społecznej, aby skłonić do zachowania szczególnej ostrożności i unikania kąpieli w takich miejscach.

W 2026 roku na terenie całego województwa mazowieckiego funkcjonować będzie 114 czarnych punktów wodnych. 79 z nich przypada na teren garnizonu mazowieckiego (pow. ciechanowski: 24; pow. ostrołęcki: 21; pow. siedlecki: 11; pow. żyrardowski: 10; pow. radomski: 7; pow. płocki: 6), a aż 23 znajduje się w samej tylko Warszawie!

Policyjne statystyki przerażają

Policyjne analizy i statystyki dotyczące utonięć są przerażające. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby. Wśród nich 25 kobiet i 15 nieletnich. Najwięcej osób życie straciło w jeziorze (77), rzece (76) czy stawie (49). Z kolei najczęstszą przyczyną tragedii była kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym (37 osób).

Warto też zaznaczyć, że tylko na terenie województwa Mazowieckiego w zeszłym roku utonęło 30 osób, z czego ponad jedna trzecia w okresie wakacyjnym. Ofiarami byli najczęściej dorośli mężczyźni.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, chociaż to jeszcze nie sezon na spędzanie wolnego czasu nad wodą, to od 1 stycznia do 31 maja bieżącego roku wskutek utonięcia zmarło już 65 osób. Z czego 6 na Mazowszu.

Czarne punty wodne na mapie Warszawy. Te miejsca omija z daleka!

W poniższej galerii zdjęć publikujemy listę 23 czarnych punktów wodnych zlokalizowanych na terenie Warszawy. Planując wypoczynek nad wodą, te miejsca lepiej omijaj z daleka. Woda nie wybacza błędów! A chwila beztroski w nieodpowiednim miejscu, może kosztować życie.

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W tym regionie utonęło aż 5 osób. Wśród ofiar 11-latka