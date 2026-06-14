Nie ryzykuj! Te 23 miejsca w Warszawie omijaj szerokim łukiem. To śmiertelne pułapki wodne!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 10:21

Warszawa, choć tętni życiem, skrywa 23 mroczne miejsca, gdzie letnia beztroska może mieć tragiczne konsekwencje. To wodne "czarne punkty", które wabią obietnicą ochłody, ale naznaczone są ciszą, która następuje po krzyku rozpaczy, po walce z bezlitosnym żywiołem, po ostatnim oddechu. Każdy z nich to potencjalna, zimna pułapka, gotowa pochłonąć kolejną ofiarę. Sprawdź, gdzie dokładnie są zlokalizowane "czarne punkty" wodne w Warszawie i omija jej szerokim łukiem!

Czarne punkty wodne - czym są?

Czarne punkty wodne to termin używany do określenia konkretnych miejsc na akwenach - rzekach, jeziorach, stawach czy innych zbiornikach wodnych - które ze względu na swoje specyficzne cechy lub historię, są szczególnie niebezpieczne i odnotowuje się tam podwyższoną liczbę wypadków, często ze skutkiem śmiertelnym. Ich "czarny" status wynika z nagromadzenia czynników ryzyka, takich jak: silne, zdradliwe prądy, nagłe i gwałtowne zmiany głębokości dna, wiry, muliste lub zarośnięte dno, które może wciągnąć lub uniemożliwić wydostanie się, a także obecność podwodnych przeszkód. Co więcej, często są to miejsca nieprzystosowane do kąpieli, pozbawione nadzoru ratowniczego, odpowiedniego oznakowania i infrastruktury bezpieczeństwa. Identyfikacja tych punktów ma na celu przede wszystkim ostrzeżenie i podniesienie świadomości społecznej, aby skłonić do zachowania szczególnej ostrożności i unikania kąpieli w takich miejscach.

W 2026 roku na terenie całego województwa mazowieckiego funkcjonować będzie 114 czarnych punktów wodnych. 79 z nich przypada na teren garnizonu mazowieckiego (pow. ciechanowski: 24; pow. ostrołęcki: 21; pow. siedlecki: 11; pow. żyrardowski: 10; pow. radomski: 7; pow. płocki: 6), a aż 23 znajduje się w samej tylko Warszawie!

Polecany artykuł:

21-latek dał się ponieść deszczowej aurze. Zabawiał się na parkingu, szybko teg…

Policyjne statystyki przerażają

Policyjne analizy i statystyki dotyczące utonięć są przerażające. W 2025 roku w Polsce utonęły 292 osoby. Wśród nich 25 kobiet i 15 nieletnich. Najwięcej osób życie straciło w jeziorze (77), rzece (76) czy stawie (49). Z kolei najczęstszą przyczyną tragedii była kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym (37 osób).

Warto też zaznaczyć, że tylko na terenie województwa Mazowieckiego w zeszłym roku utonęło 30 osób, z czego ponad jedna trzecia w okresie wakacyjnym. Ofiarami byli najczęściej dorośli mężczyźni.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, chociaż to jeszcze nie sezon na spędzanie wolnego czasu nad wodą, to od 1 stycznia do 31 maja bieżącego roku wskutek utonięcia zmarło już 65 osób. Z czego 6 na Mazowszu.

Polecany artykuł:

Dominik stracił dwie nogi i fragment dłoni. Kierownik pociągu usłyszał zarzuty …

Czarne punty wodne na mapie Warszawy. Te miejsca omija z daleka!

W poniższej galerii zdjęć publikujemy listę 23 czarnych punktów wodnych zlokalizowanych na terenie Warszawy. Planując wypoczynek nad wodą, te miejsca lepiej omijaj z daleka. Woda nie wybacza błędów! A chwila beztroski w nieodpowiednim miejscu, może kosztować życie.

Czarne punkty wodne w Warszawie
Galeria zdjęć 23

Polecany artykuł:

Tragiczna śmierć 88-latki w Gostyninie. Nowe ustalenia policji rzucają światło …
W tym regionie utonęło aż 5 osób. Wśród ofiar 11-latka
Sonda
Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

UTONIĘCIA
UTONIĘCIA STATYSTYKI
CZARNE PUNKTY WODNE
WARSZAWA
MAZOWSZE