Warszawa odwraca się od samochodów! Zielona Złota i nowe przejście na Marszałkowskiej już otwarte

Zielona Złota – oaza dla pieszych w sercu Warszawy

Ulica Złota przeszła spektakularną metamorfozę! Niegdyś betonowy dojazd do tunelu pod Marszałkowską i rozległy parking, dziś jest zieloną oazą, gdzie priorytetem jest człowiek, nie samochód. Po przebudowie, ruch aut ograniczono do niezbędnego minimum (obsługa posesji, dostawy, służby), a przestrzeń oddano pieszym i rowerzystom.

Centralna alejka z mineralną nawierzchnią, otoczona 81 wiązami, krzewami i bylinami, zaprasza do odpoczynku na ławkach i cieszenia się nową małą architekturą. Beton i asfalt ustąpiły miejsca kostce, której układ krawężników nawiązuje do przedwojennego charakteru ulicy. W całym przebudowany, kwartale docelowo pojawi się blisko 200 drzew i około 3 tys. m kw. zieleni, a dzięki nasadzeniom dziewięciometrowych drzew, efekt zmiany jest widoczny od razu. To największa inwestycja w ramach Nowego Centrum Warszawy, jak podkreśla warszawski ratusz.

Fontanna zamiast tunelu - Marszałkowska zmienia oblicze!

Koniec z tunelem pod Marszałkowską! Miejsce betonowego wjazdu z 1970 roku zajęła efektowna fontanna, symbolizująca nową, zieloną erę centrum Warszawy. Tunel zniknął, ale jego podziemia ratują miasto - to teraz zbiornik na deszczówkę, która nawadnia zieleń i chłodzi ulice, walcząc z upałami i suszami.

Likwidacja tunelu od początku budziła kontrowersje: "strata wyjazdu!", "mniej parkingów!" - grzmieli krytycy. Miasto odpowiadało: tunel prowadził na pieszy Plac Centralny, to przeszłość. Możliwość wyjazdu na Marszałkowską w obu kierunkach ma zapewnić m.in. lewoskręt z ulicy Sienkiewicza.

Trzecie pasy na Marszałkowskiej

Wraz z odmienioną Złotą otwarto też trzecie naziemne przejście dla pieszych i rowerzystów przez Marszałkowską, na wysokości Sienkiewicza i pasażu Fangora.

Jeszcze w 2022 roku na prawie kilometrowym odcinku Marszałkowskiej (między Żurawią a Świętokrzyską), królowały samochody, a piesi byli skazani na podziemia lub długie objazdy. Dziś to już historia! Proces odzyskiwania Marszałkowskiej rozpoczął się od ronda Dmowskiego. Następnie, w ubiegłym roku, uruchomiono szerokie przejście w osi Złotej, prowadzące wprost na Plac Centralny. Teraz, z otwarciem połączenia Sienkiewicza–Fangora, mamy już trzy naziemne przejścia dla ruchu pieszego i rowerowego!

Ta nowa "zebra" to nie tylko wygoda. Skraca drogę do kluczowych punktów - Placu Defilad, metra Centrum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co więcej, spina w jedną całość trasy rowerowe po obu stronach ulicy, tworząc rozbudowaną sieć pieszych powiązań od Placu Centralnego, przez Złotą i Zgodę, aż po Plac Pięciu Rogów i Chmielną. To kolejny, potężny krok ku miastu dla ludzi!

Projekt Nowego Centrum Warszawy zmienia oblicze miasta!

Przebudowa Złotej to zaledwie fragment monumentalnej rewolucji, obejmującej także ulice Zgoda, Jasną, Sienkiewicza oraz prestiżowe place przed Domem Pod Orłami i Filharmonią Narodową. Ten gigantyczny obszar, liczący 2,5 hektara to inwestycja warta blisko 50 milionów złotych, zrealizowana przez RS Architektura Krajobrazu i Skanskę.

Ale to nie koniec! Na ostateczne zwieńczenie projektu czeka otoczenie Filharmonii Narodowej, gdzie betonowy parking ustąpi miejsca zielonej oazie: Skwerowi Emila Młynarskiego i Ogrodowi Muzyki. Ta przestrzeń stanie się nie tylko zielonym płucem, ale i zewnętrznym foyer, tętniącym życiem podczas plenerowych koncertów i wydarzeń.

Otwarcie Złotej i przejścia Sienkiewicza–Fangora to niepodważalny manifest: Ścisłe centrum Warszawy aktywnie wypiera ruch samochodowy. Ratusz jednoznacznie stawia na człowieka, oddając przestrzeń pieszym i rowerzystom. To początek nowej ery w wielkim mieście!

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