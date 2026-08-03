Warszawa odwraca się od samochodów! Zielona Złota i nowe przejście na Marszałkowskiej już otwarte

Zielona Złota – oaza dla pieszych w sercu Warszawy
Ulica Złota przeszła spektakularną metamorfozę! Niegdyś betonowy dojazd do tunelu pod Marszałkowską i rozległy parking, dziś jest zieloną oazą, gdzie priorytetem jest człowiek, nie samochód. Po przebudowie, ruch aut ograniczono do niezbędnego minimum (obsługa posesji, dostawy, służby), a przestrzeń oddano pieszym i rowerzystom.
Centralna alejka z mineralną nawierzchnią, otoczona 81 wiązami, krzewami i bylinami, zaprasza do odpoczynku na ławkach i cieszenia się nową małą architekturą. Beton i asfalt ustąpiły miejsca kostce, której układ krawężników nawiązuje do przedwojennego charakteru ulicy. W całym przebudowany, kwartale docelowo pojawi się blisko 200 drzew i około 3 tys. m kw. zieleni, a dzięki nasadzeniom dziewięciometrowych drzew, efekt zmiany jest widoczny od razu. To największa inwestycja w ramach Nowego Centrum Warszawy, jak podkreśla warszawski ratusz.
Fontanna zamiast tunelu - Marszałkowska zmienia oblicze!
Koniec z tunelem pod Marszałkowską! Miejsce betonowego wjazdu z 1970 roku zajęła efektowna fontanna, symbolizująca nową, zieloną erę centrum Warszawy. Tunel zniknął, ale jego podziemia ratują miasto - to teraz zbiornik na deszczówkę, która nawadnia zieleń i chłodzi ulice, walcząc z upałami i suszami.
Likwidacja tunelu od początku budziła kontrowersje: "strata wyjazdu!", "mniej parkingów!" - grzmieli krytycy. Miasto odpowiadało: tunel prowadził na pieszy Plac Centralny, to przeszłość. Możliwość wyjazdu na Marszałkowską w obu kierunkach ma zapewnić m.in. lewoskręt z ulicy Sienkiewicza.
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Trzecie pasy na Marszałkowskiej
Wraz z odmienioną Złotą otwarto też trzecie naziemne przejście dla pieszych i rowerzystów przez Marszałkowską, na wysokości Sienkiewicza i pasażu Fangora.
Jeszcze w 2022 roku na prawie kilometrowym odcinku Marszałkowskiej (między Żurawią a Świętokrzyską), królowały samochody, a piesi byli skazani na podziemia lub długie objazdy. Dziś to już historia! Proces odzyskiwania Marszałkowskiej rozpoczął się od ronda Dmowskiego. Następnie, w ubiegłym roku, uruchomiono szerokie przejście w osi Złotej, prowadzące wprost na Plac Centralny. Teraz, z otwarciem połączenia Sienkiewicza–Fangora, mamy już trzy naziemne przejścia dla ruchu pieszego i rowerowego!
Ta nowa "zebra" to nie tylko wygoda. Skraca drogę do kluczowych punktów - Placu Defilad, metra Centrum, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co więcej, spina w jedną całość trasy rowerowe po obu stronach ulicy, tworząc rozbudowaną sieć pieszych powiązań od Placu Centralnego, przez Złotą i Zgodę, aż po Plac Pięciu Rogów i Chmielną. To kolejny, potężny krok ku miastu dla ludzi!
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Projekt Nowego Centrum Warszawy zmienia oblicze miasta!
Przebudowa Złotej to zaledwie fragment monumentalnej rewolucji, obejmującej także ulice Zgoda, Jasną, Sienkiewicza oraz prestiżowe place przed Domem Pod Orłami i Filharmonią Narodową. Ten gigantyczny obszar, liczący 2,5 hektara to inwestycja warta blisko 50 milionów złotych, zrealizowana przez RS Architektura Krajobrazu i Skanskę.
Ale to nie koniec! Na ostateczne zwieńczenie projektu czeka otoczenie Filharmonii Narodowej, gdzie betonowy parking ustąpi miejsca zielonej oazie: Skwerowi Emila Młynarskiego i Ogrodowi Muzyki. Ta przestrzeń stanie się nie tylko zielonym płucem, ale i zewnętrznym foyer, tętniącym życiem podczas plenerowych koncertów i wydarzeń.
Otwarcie Złotej i przejścia Sienkiewicza–Fangora to niepodważalny manifest: Ścisłe centrum Warszawy aktywnie wypiera ruch samochodowy. Ratusz jednoznacznie stawia na człowieka, oddając przestrzeń pieszym i rowerzystom. To początek nowej ery w wielkim mieście!