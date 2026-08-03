Na hasło „Aleksander” miała oddać 2,5 miliona! 60-latka przechytrzyła oszustów

Chcieli wyłudzić 2,5 mln złotych

Z relacji kobiety wynikało, że osoby podszywające się pod pracowników banku i funkcjonariuszy publicznych, chcą wyłudzić od niej 2,5 miliona złotych. 60-latka na hasło „Aleksander” miała przekazać worek z pieniędzmi młodemu mężczyźnie z walizką. Mundurowi z Wydziału Kryminalnego i Ekonomicznego południowopraskiej komendy opracowali sprytny plan. Zaplanowana akcja odbyła się szybko i bez problemów.

Oszust schwytany

- 18-letni obywatel Mołdawii z czarną walizką odebrał od kobiety worek, w którym zamiast 2,5 miliona złotych były pocięte kartki, falsyfikaty, książki i inne papiery. Został zatrzymany na gorącym uczynku. Trafił do policyjnej celi - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa o znacznej wartości strat. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował gagatka na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta