Na hasło „Aleksander” miała oddać 2,5 miliona! 60-latka przechytrzyła oszustów

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-08-03 9:59

60-latka pogrążyła oszustów, którzy chcieli ukraść jej 2,5 mln złotych! Kobieta nauczona doświadczeniem, ponieważ już wcześniej była ofiarą podobnych oszustw, teraz postanowiła działać wcześniej i zawiadomiła policję. Wspólnie z mundurowymi zastawiła zasadzkę.

Dwaj policjanci prowadzą skutego oszusta do budynku. O zatrzymaniu na gorącym uczynku przeczytasz na SE.
Autor: KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła/ Materiały prasowe

Chcieli wyłudzić 2,5 mln złotych

Z relacji kobiety wynikało, że osoby podszywające się pod pracowników banku i funkcjonariuszy publicznych, chcą wyłudzić od niej 2,5 miliona złotych. 60-latka na hasło „Aleksander” miała przekazać worek z pieniędzmi młodemu mężczyźnie z walizką. Mundurowi z Wydziału Kryminalnego i Ekonomicznego południowopraskiej komendy opracowali sprytny plan. Zaplanowana akcja odbyła się szybko i bez problemów.

Polecany artykuł:

Znaleźli kawałek dłoni pod Ciechanowem, to był tylko początek! Nowe doniesienia

Oszust schwytany

- 18-letni obywatel Mołdawii z czarną walizką odebrał od kobiety worek, w którym zamiast 2,5 miliona złotych były pocięte kartki, falsyfikaty, książki i inne papiery. Został zatrzymany na gorącym uczynku. Trafił do policyjnej celi - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak z południowopraskiej komendy.

Młody mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania dokonania oszustwa o znacznej wartości strat. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i tymczasowo aresztował gagatka na trzy miesiące.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.

Polecany artykuł:

Awaria w sklepach sieci Żabka! Klienci zaskoczeni przy kasach
Pokój Zbrodni - Oszustwa na policjanta
Sonda
Czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny padł kiedyś ofiarą oszustów?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

OSZUSTWO
POLICJA WARSZAWA