LOT wznawia loty do Wietnamu. Bezpośrednie połączenie z Warszawy do Hanoi

Nowe połączenie LOT do Wietnamu. Kiedy polecimy do Hanoi?

Uruchomienie tej trasy to reakcja przewoźnika na coraz większą popularność podróży w tamte strony. Stolica Wietnamu dołączy do grona pięciu azjatyckich destynacji obsługiwanych przez polską linię. Obecnie ze stołecznego portu latają maszyny do Tokio, Seulu oraz New Delhi, a niebawem ruszą też rejsy do Bangkoku.

Rejsy z Lotniska Chopina będą realizowane w poniedziałki, środy oraz piątki. Z kolei drogę powrotną z Hanoi zaplanowano we wtorki, czwartki i soboty. Przelot z Polski do wietnamskiej stolicy zajmie podróżnym około 10 godzin i 25 minut. W drugą stronę czas lotu wyniesie niespełna 11 i pół godziny.

Przedstawiciele przewoźnika zwracają uwagę, że Wietnam to dynamicznie rozwijający się rynek azjatycki, zyskujący na znaczeniu turystycznym i biznesowym. Zdaniem członka zarządu ds. handlowych PLL LOT, Roberta Ludery, to połączenie stanowi element strategii budowania silnej pozycji firmy w Azji i rozbudowy hubu w Warszawie.

PLL LOT i powrót na trasę do Hanoi

Polska linia lotnicza już w przeszłości oferowała bezpośrednie rejsy do Hanoi w latach 2010–2012. W dzisiejszych czasach dotarcie do Wietnamu z naszego kraju wymaga przesiadek w innych portach, co czyni nowe bezpośrednie połączenie znacznie bardziej komfortowym rozwiązaniem dla pasażerów.

Warto dodać, że LOT to firma z długimi tradycjami, funkcjonująca nieprzerwanie od 1929 roku. Plasuje się na 11. pozycji w rankingu najstarszych działających przewoźników na świecie. W 2025 roku obsłużyła 11,7 miliona klientów, notując wzrost o blisko dziesięć procent w stosunku do poprzedniego roku. W pierwszej połowie bieżącego roku statystyki systematycznie szły w górę, osiągając w czerwcu pułap ponad 1,2 miliona podróżnych.

Uruchomienie bezpośrednich lotów do Hanoi to strategiczny krok narodowego przewoźnika. Ma on na celu rozwój siatki połączeń międzykontynentalnych i usprawnienie komunikacji lotniczej między Polską a rynkiem azjatyckim.