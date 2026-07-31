Zaskakująca interwencja strażników. Przerwali parze „wicie gniazdka”!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-31 11:10

Niecodzienna interwencja stołecznych strażników miejskich. Gdy otrzymali informację, że ktoś wprowadza się do pustostanu, natychmiast ruszyli na miejsce. Tam przeszkodzili parze w „wiciu gniazdka” i dzikich lokatorów przekazali w ręce policji. „Przebywanie na terenie opuszczonego budynku, nie dość, że jest nielegalne, to przede wszystkim może stanowić zagrożenie” - wyjaśniają mundurowi.

Strażnik miejski wchodzi do zrujnowanego pustostanu. O interwencji na Pradze-Południe przeczytasz na SE.
Autor: Straż Miejska w Warszawie/ Materiały prasowe

Warszawa Praga-Południe. Wprowadzali się do pustostanu

Było kilka minut po godz. 7 rano we wtorek (28 lipca), gdy strażnicy miejscy otrzymali nietypowe zgłoszenie. Świadek zaalarmował mundurowych, że do opuszczonej posesji przy Zana ktoś się wprowadza! Chodziło wtargnięcie na teren pustostanu, w którym przebywanie było dość niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia.

Strażnicy miejscy po przybyciu na miejsce zdarzenia zauważyli, że furtka nadal jest zabezpieczona, a brama zamknięta na łańcuch. Jedyna droga na posesję wiodła zatem przez płot.

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Strażnicy przerwali „wicie gniazdka”

Nawoływania patrolu nie przynosiły skutku. Odpowiadała im cisza. Jednak podczas kontroli piętra budynku "znalazł się" dziki lokator. - Mężczyzna przyznał, że to on przeskakiwał przez płot, jest osobą w kryzysie bezdomności, a do mieszkania, gdzie zazwyczaj pomieszkuje, nie został wpuszczony, bo pił alkohol - przekazał Jerzy Jabraszko ze Straży Miejskiej.

Jak dodał, pomimo zapewnień mężczyzny, że w pustostanie jest sam, strażnicy skontrolowali także pozostałe pomieszczenia w budynku. Intuicja ich nie zawiodła. - W kolejnej izbie ukrywała się kobieta. Jak się okazało, była to partnerka mężczyzny - poinformował Jabraszko.

Strażnicy przerwali parze „wicie gniazdka” w nielegalnym i niebezpiecznym miejscu. Na miejsce wezwali również policjantów, którym przekazali oboje lokatorów.

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