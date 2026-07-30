Dramat w Sokolnikach. Ciągnik rolniczy przejechał 70-latka, mężczyzna zginął na miejscu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-30 16:14

Tragiczny wypadek wydarzył się w czwartek przed południem w miejscowości Sokolniki w gminie Żelechów (woj. mazowieckie). Podczas prac polowych ciągnik rolniczy przejechał 70-letniego mężczyznę. Mimo podjętych działań nie udało się go uratować - zginął na miejscu.

Tragedia podczas prac w polu. 70-latek zginął pod kołami ciągnika
Autor: Policja/ Materiały prasowe
  • 70-letni mężczyzna zginął podczas prac polowych w gminie Żelechów.
  • Na leżącego przy zaroślach seniora najechał ciągnik z podczepioną prasą.
  • 54-letni kierowca był trzeźwy. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Jechał ciągnikiem na pole. Na trasie leżał 70-latek

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 54-letni mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym z podczepioną prasą i jechał drogą prowadzącą do pobliskich pól. W pewnym momencie najechał na 70-latka, który znajdował się na ziemi w pobliżu zarośli. Obrażenia były tak poważne, że mężczyzna zginął na miejscu.

Kierowca był trzeźwy

Policjanci przebadali kierowcę alkomatem. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu przez kilka godzin pracowali funkcjonariusze, technik kryminalistyki oraz prokurator. Zabezpieczono ślady i wykonano oględziny miejsca zdarzenia.

Polecany artykuł:

Koszmarne zderzenie Tesli z ciągnikiem na Mazowszu. Młody kierowca nie przeżył

Co robił tam 70-latek? Policja bada szczegóły tragedii 

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna leżał przy zaroślach ani czy uczestniczył w pracach polowych. To jedno z najważniejszych pytań, na które będą musieli odpowiedzieć śledczy. Postępowanie ma wyjaśnić dokładny przebieg tragedii i ustalić, czy do wypadku doszło wyłącznie wskutek nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.

Trwa okres intensywnych prac rolnych, dlatego policjanci apelują o szczególną ostrożność. Operatorzy maszyn powinni przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że na trasie przejazdu nie ma ludzi ani przeszkód, a osoby postronne nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn.

Polecany artykuł:

Szaleńczy pościg za ciągnikiem. Pijany traktorzysta próbował rozjechać policjan…
Odwrócił się w czasie jazdy i doprowadził do katastrofy. 48-latek przygnieciony przez ciągnik
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki