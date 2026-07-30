Nad Polskę nadciągają upały, a w Action w promocji to! Nikt się tego nie spodziewał, a kosztuje tylko 50 zł! Za kilka miesięcy będzie cztery razy drożej

Podczas gdy Polacy gorączkowo poszukują klimatyzatorów, Action zaskakuje promocją na sprzęt, który wprowadzi magiczny klimat, wyprzedzając sezonowe trendy.

Za jedyne 49,95 zł zdobędziesz uniwersalną kulę świetlną, idealną do stworzenia nastrojowego oświetlenia w domu i ogrodzie.

Sprawdź, jak ta wyjątkowa ozdoba z timerem i migoczącym światłem może odmienić Twoją przestrzeń i dlaczego Polacy wkrótce będą jej szukać!

Promocje w Action. Tylko 50 zł za sprzęt, którego Polacy wkrótce będą poszukiwać

Jednym z najbardziej pożądanych sprzętów w sklepach są obecnie klimatyzatory oraz wiatraki. Jak zawsze, gdy do Polski nadciąga fala upałów Polacy rzucają się na sklepowe półki i wykupują urządzenia, które pomagają przetrwać najcieplejsze dni. W wielu sklepach duże wiatraki i klimatyzatory są już wyprzedane, a zostały jedynie stołowe wentylatory. Okazuje się jednak, że gdy Polacy szykują się na upały, niektóre sklepy są już o wiele bardziej w przyszłości. W Action pojawiła się właśnie wyjątkowa promocja na kulę świetlną, która zdecydowanie kojarzy się z magicznymi ozdobami na Boże Narodzenie.

W najnowszej promocji Action kupisz kulę świetlną za jedyne 49,95 zł. To wyjątkowe urządzenie, które nada wnętrzom magiczny klimat i sprawdzi się nie tylko na Boże Narodzenie. Można ją montować zarówno w wewnątrz, jak i na zewnątrz, dzięki czemu może stanowić ona świetną ozdobę ogrodu. Letnie wieczory i ciepłe światło mają swój niepowtarzalny klimat. Dodatkowo kula świetlna z promocji Action wyposażona jest w funkcję timera i migoczącego oświetlenia. Sprawia to, że światełka tworzą figlarny i stylowy efekt, zarówno w pokoju, jak i w ogrodzie czy na tarasie.

Jak wprowadzić magiczny nastrój do ogrodu?

Aby stworzyć prawdziwie magiczną atmosferę w ogrodzie, postaw na odpowiednie oświetlenie. Delikatne sznury lampek LED rozwieszone między drzewami, lampiony solarne wzdłuż ścieżek czy subtelne punkty świetlne podkreślające ulubione rośliny potrafią całkowicie odmienić przestrzeń po zmroku. Taki świetlny design nie tylko rozjaśni zakamarki, ale przede wszystkim wprowadzi bajkowy nastrój, idealny do wieczornego relaksu czy spotkań z bliskimi pod gwiazdami.

Autor: Action/ Materiały prasowe

4