Malwina Wędzikowska bez ogródek o związkach. "To dziś jest bardzo trudne"

Od lat zachwyca stylem, charyzmą i zawodowymi sukcesami. Malwina Wędzikowska nie ukrywa jednak, że w życiu prywatnym wciąż czeka na tę prawdziwą miłość. W rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o swoich oczekiwaniach wobec przyszłego partnera. Jej odpowiedź zaskakuje szczerością i pokazuje, że za medialnym wizerunkiem stoi kobieta, która marzy o prostym, ale trwałym szczęściu.

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Tego oczekuje od przyszłego partnera Malwina Wędzikowska. Nie chodzi tylko o wygląd

Zapytana przez "Super Express", jaki powinien być jej przyszły partner, Malwina na chwilę się zamyśliła. Po chwili odpowiedziała bardzo konkretnie.

Mój przyszły facet powinien sprawiać, żebym czuła się bezpiecznie, żeby nie uprawiał gier, żeby był świadomy, żeby bardzo mnie kochał i żebym była dla niego priorytetem - wyznała.

Choć lista wydaje się krótka, sama zainteresowana przyznaje, że znalezienie takiej osoby wcale nie jest łatwe. Gdy usłyszała, że przecież brzmi to dość prosto, odpowiedziała bez wahania:

Nie, to strasznie trudne - mówi nam.

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Prezenterka uważa, że współczesne relacje bywają skomplikowane, a ludzie coraz częściej koncentrują się przede wszystkim na sobie.

Myślę, że w dzisiejszych czasach, w jakich żyjemy, spotkanie kogoś, kto naprawdę może dać intencję tego, żeby być z tobą na sto procent i pójść z tobą w ogień, to jest, wydaje mi się, trudne. Ludzie jesteśmy skupieni na sobie - wyjawiła nam prowadząca "The Traitors".

Malwina podkreśla jednak, że nie oczekuje od drugiej osoby czegoś, czego sama nie byłaby gotowa ofiarować. Przyznała, że jej słowa są także formą osobistej refleksji.

Ja też mówię to trochę jako autoterapia. Skoro czegoś wymagam, to sama też muszę taka być - wyznała nam.

Wędzikowska od dawna otwarcie mówi o pracy nad sobą i korzystaniu z terapii. W rozmowie z uśmiechem przyznała jednak, że nawet ona nie ma pewności, czy wszystkie te działania przynoszą zamierzony efekt.

No nie wiadomo, czy skutecznie - zażartowała.

Największym marzeniem gwiazdy pozostaje jednak stworzenie stabilnego związku. Nie ukrywa, że chciałaby spotkać mężczyznę, który będzie gotowy budować z nią wspólną przyszłość.

Mężczyzna, który chce ze mną spędzić resztę życia i chce mieć rodzinkę, gromadkę dzieci… - wyliczała.

Na tym jednak lista się nie kończy. Jest jeszcze jeden warunek, który dla wielu kandydatów może okazać się testem.

I zaakceptuje moje zwierzęta - dodała z uśmiechem.

Rozmawiała Julita Buczek

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