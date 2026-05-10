Wielki finał "The Traitors" pozostawił widzów ONIEMIAŁYCH! Tego nikt się nie spodziewał!

Finał 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy". Co działo się w ostatnim odcinku?

W wielkim finale 3. sezonu "The Traitors. Zdrajcy" nie zabrakło wielkich emocji - zadania za 100 tysięcy złotych, eliminacji na ostatniej prostej, starcia zdrajców z lojalnymi i... szokującego dla większości widzów obrotu spraw! Kto wygrał i ile? Sprawdźcie w naszym opisie co działo się w ostatnim odcinku. A TVN już pracuje nad kolejną edycją!

W przedostatnim odcinki uczestnicy pożegnali Oliwię - decyzją Wojtka i Izy, oraz Kasię Brzozę - która została wyeliminowana po obradach okrągłego stołu, gdzie Iza zmanipulowała wszystkich by zmienili swoje głosy z Pawła na Kasię!

Tym sposobem do ostatniego odcinka dotrwali zdrajcy - Iza, jedna druga DJ-ejskiego duetu Siostry Chojnackie i Wojtek, policjant, oraz lojalni - rekruterka Wiola, organizator wycieczek Maciej i kucharz Paweł Sobierajski.

Ostatni odcinek zawodnicy rozpoczęli z pulą 269 tysięcy złotych, ale czekało ich ostatnie zadanie - warte aż 100 dodatkowych tysięcy. W "The Traitors. Zdrajcy" mogą wygrać zdrajcy, lub lojalni, oraz podzielić się wygraną albo stracić pieniądze.

"The Traitors. Zdrajcy": Szokujące ostatnie zadanie z Pawłem w roli głównej!

Ostatni odcinek rozpoczął się od informacji od Malwiny Wędzikowskiej, że nie będzie już nocnego morderstwa. Następnie zadała pytanie do uczestników - kto ich zdaniem jest najinteligentniejszy? W miarę jednoznacznie odpowiedzieli, że Paweł. Następnie Iza poinformowała kolegów i koleżanki, że na "kolacji prawdy" dowiedziała się, że Wojtek jest lojalny. W rzeczywistości oboje są zdrajcami.

Na śniadaniu, o dziwo, zjawił się tylko Paweł. Następnie Malwina zakomunikowała mu, że ostatnie zadanie już się rozpoczęło - i on zagra w nim rolę główną, bo to jego uczestnicy wybrali na "najmądrzejszego" wśród siebie. Teraz on będzie musiał odnaleźć innych, ukrytych na terenie posiadłości uczestników, którzy z kolei muszą znaleźć klucze. Gdy wszyscy razem wrócą z 3 pasującymi do skrzynki kluczami, wygrają zadanie. I 100 tysięcy złotych.

Tymczasem gdy Paweł jadł sobie śniadanko, inni zostali "porwani" w jutowych workach na głowach. W samochodzie Maciej pytał Izę co dalej robią, a ona odparła, że najpierw wyrzucą Wiolę, potem Pawła i we troje z Wojtkiem podzielą się wygraną. Wcześniej Wioli powiedziała, że pozbywają się najpierw Pawła.

Zadanie za 100 złotych z robakami i wężami

Jedną drużynę "porwanych" stworzyła Iza z Maciejem, drugą - Wiola z Wojtkiem. Musieli rozwiązywać zagadki, by wybrać odpowiedni klucz. Pomocą ma im służyć pozostały w zamku Paweł, który ma do dyspozycji mapy, wzory i inne wskazówki. Wśród nich między innymi nazwisko autora "Nędzników", wynik twierdzenia Pitagorasa, podpowiedzi ukryte w robakach, pudełku z wężem i tym podobne. Wojtkowi żadne zwierze nie było straszne.

Wiola i Wojtek, dzięki podpowiedziom Pawła, szybko rozwiązali zagadki i pobiegli do auta, którym musieli pojechać po Maćka i Izę. Oni z kolei również rozwiązali swoje zadania, następnie wszyscy razem za podpowiedzią Pawła udali się autem do kajaków, skąd ruszyli drogą wodną do helikoptera. Paweł, mimo całego chaosu i "nieogarnięcia" wyjątkowo dobrze poradził sobie ze wszystkimi zagadkami. Najtrudniejszą częścią zadania, zwłaszcza dla Macieja, okazało się pokonanie rzeki i wodospadu kajakami. Ostatecznie, gdy wszyscy dostali się na most, musieli przy pomocy kodu morsa odgadnąć kolor ostatniego klucza.

Wszystkie trzy klucze pasowały i ekipa dodała do puli całe 100 tysięcy złotych, dzięki czemu pula nagród wzrosła do 369 tysięcy.

Ostatnie głosowanie w tym sezonie i... znowu to samo! Iza triumfuje

Wojtek z Pawłem ustalili, że najpierw eliminują Wiolę, potem Maćka. Wygląda na to, że sojusz Wojtka, Izy i Pawła przetrwa do końca.

- Ustaliliśmy z Wojtkiem, że zmanipulujemy Maćka i Pawła. W tym kierunku, że najpierw wyeliminujemy na stole Wiolę. A później, gdy przejdziemy do wielkiego finału to Pawłowi powiedziałam, że będziemy głosować na Maćka, a Maćkowi - że na Pawła. Wyeliminujemy jedno z nich i w momencie jak zostaniemy już tylko we trójkę, to powiedziałam, że możemy zakończyć grę bo wszyscy będziemy wygrani, lojalni wygrają... Ale prawda okaże się gorzka

- powiedziała Iza Chojnacka. Sprytnie! W piątkę zasiedli do ostatniego, okrągłego stołu. Jak oznajmiła Malwina Wędzikowska - na ceremonię ognia pojadą tylko 4 osoby.

Eliminacja na ostatniej prostej tuż przed ceremonią ognia! Kto odpadł na ostatnim okrągłym stole w "The Traitors. Zdrajcy"?

Na początku zaczęli sobie i Malwinie wzajemnie gratulować i dziękować, aż Wędzikowska upomniała ich, że chyba pomylili programy, bo mają kogoś teraz wygnać z zamku tuż przed finałem.

Ostatecznie Wojtek zaczął od razu kierując się do Wioli, wypominając jej konflikty z Kasią B., Rafałem i Jarkiem. Następna zabrała głos Iza, która również oddała swój głos na Wiolę.

- My wymieniliśmy sobie Wiolu kilka gorzkich słów wczoraj, natomiast nie można ci odmówić tego, że jesteś ikoniczną postacią. Bije od ciebie spryt, inteligencja i to, że wielokrotnie widziałem jak potrafisz tu rozgrywać wszystkich. To, jak potrafiłaś totalnie zmieniać zdanie ludzi przy tym stole i w grze świadczy tylko o tym jak precyzyjnym, niesamowicie przebiegłym, w oczywiście dobrym tego słowa znaczeniu, jesteś zawodnikiem. Uważam że jesteś zdrajcą

- powiedział Paweł, również Maciej na nią zagłosował. Tradycyjnie już poszedł za głosem grupy. Wiola odpuściła i nie broniła się, bo wiedziała, że już nie ma szans.

- Broni się tylko winny. Mi jest po prostu przykro. Ja naprawdę byłam lojalna, ale tak na milion procent. Nie było nic co by wskazywało na to że jestem zdrajcą

- skomentowała zrezygnowana Wiola. "Ja w tą grę przegrałam, ale czuję się wygrana" - powiedziała na do widzenia.

Paweł o postaci "pożytecznego głupca". Przejrzał zdrajców?

- Według mnie istnieje figura społeczna w postaci pożytecznego głupca. Jest to osoba naiwna, ale ja będę cały czas sobą. Do końca.

- skomentował to Paweł, który choć wyraźnie domyślił się, że Iza zmanipulowała wszystkich, to i tak cieszył się z sojusznikami - Izą i Wojtkiem - z tego, że ich sojusz wszedł do finału 3. sezonu programu "The Traitors. Zdrajcy"

Paweł podczas krótkiej rozmowy z Malwiną powiedział:

- Wyrzuciliśmy lojalną Wiolę. To wszystko się zaczyna układać. Albo Maciek jest rewelacyjnym zdrajcą, albo ludzie którym w tym programie najbardziej ufałem mnie okłamywali cały czas. Mogli to robić - taka jest rola zdrajcy. Natomiast zastanawiam się czy to co "poza" programem i "nad" programem też było kłamstwem. Nie wiem co mam teraz zrobić... kompletnie nie wiem

- mówił wyraźnie załamany. A Malwina przypomniała zasady gry - zielony woreczek oznacza koniec gry, a czerwony - że grają dalej. Jeżeli zostanie zdrajca/y - wygra wszystko. A jeśli zostali sami lojalni - dzielą się kwotą na czworo. Problem w tym, że wiedzą, że jest wśród nich zdrajca, skoro Wiola była lojalna.

- Teraz możemy się zastanawiać nad tym, czy będziemy się dalej trzymać za ręce i przyjaźnić, czy ja wracam i otwieram kwiaciarnię z moim partnerem. Moja największa przyjaźń w tym programie upada pod ciężarem tego, że mam jedną największą miłość, która wspierała mnie przez wszystkie najgorsze lata. Mogę jeszcze wygrać ten program. Muszę zagłosować na Izę albo Wojtka

- powiedział niespodziewanie Paweł Malwinie.

Wielki finał "The Traitors. Zdrajcy"! Kto wygrał program?

Wszyscy zaczęli od wrzucenia czerwonych woreczków, czyli zadeklarowali chęć grania dalej. Maciek zagłosował na Pawła, Wojtek na Maćka. Iza i Paweł również i tym sposobem pozbyli się kolejnego lojalnego... "Nigdy więcej nie mów do mnie że jestem zdrajcą" - powiedział mu na do widzenia Paweł.

- Może jestem naiwny, może emocje mną rządzą. Ja dałem słowo i powiedziałem, że "do końca" nie zagłosuję przeciwko Izie i Wojtkowi. Jak do końca, to do końca. Nawet jako frajer. Nie ma takiego hajsu, który pozwoli mi wyjść stąd i czuć się godnym jakbym napisał imię "Iza" albo "Wojtek".

- powiedział Paweł, doskonale wiedząc, że wrzucając zielony woreczek oddał wygraną zdrajcom. Przyjaźń okazała się dla niego ważniejsza. Zdrajcy - Iza i Wojtek wygrali do podziału 369 tysięcy złotych.

"Ja stąd wychodzę jako najbogatszy człowiek na świecie" - powiedział Paweł na odchodne i zasugerował, że muszą mu postawić obiad albo kolację. Malwina dodała, że się dołącza na czwartego. Tym samym 3. edycja "The Traitors. Zdrajcy" dobiegła końca. A czwarta już została zapowiedziana przez TVN!

