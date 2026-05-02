Tego jeszcze nie było! Zmanipulowała WSZYSTKICH! Płacz, nerwy i śmiech na koniec

"The Traitors. Zdrajcy": Co się działo w poprzednim odcinku?

W zeszłotygodniowym odcinku "The Traitors. Zdrajcy" uczestnicy po obradach na stole, ku zaskoczeniu i oburzeniu widzów, wyeliminowali księdza Rafała. Tym samym pozbyli się kolejnego lojalnego, do tego takiego, który trafnie wytypował zdrajców! Grupa jednak nie poszła za jego głosem.

Wcześniej zdrajcy podczas "nocnego morderstwa" pozbyli się Tomka. W grze więc do 11. odcinka pozostali zdrajcy - Iza i Wojtek, oraz lojalni - Oliwia, Maciej, Paweł, Kasia Brzoza i Wiola. Ale nie na długo!

"The Traitors. Zdrajcy": W 11. odcinku posypały się głowy już od śniadania...

W zamku zrobiło się jakby pusto. Wcześniej na śniadanie po kolei wchodziła spora grupa, teraz - została ich zaledwie garstka. Na śniadanie weszli jako pierwsi kucharz Paweł Sobierajski i organizator wycieczek Maciek Mazurkiewicz. Kolejna weszła zdrajczyni Iza i okazało się, że Paweł poprzedniego dnia dał jej tarczę chroniącą przed nocnym morderstwem. Czyli kompletnie ją zmarnował.

Maciej za to powiedział, że śniło mu się, że Iza i Wojtek są zdrajcami i wygrywają program. Cóż, póki co wszystko wskazuje na to, że jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Szkoda że Maciej nie ufa bardziej swoim sennym wizjom.

- Ja nie będę miał do nikogo pretensji jak ktoś ubije Kasię. Ja już nie mogę jej słuchać. Po prostu jej nie lubię (...). Nawet jeśli jest lojalna, to jest największym zdrajcą tej gry, bo to przez nią wywalamy tych uczestników

- powiedział Paweł o Kasi B., ale jego życzenie się nie spełniło, bo weszła jako kolejna na śniadanie, a po niej Wiola. Zapewniła, że myślała że zostanie zamordowana, bo już wie kim są zdrajcy - co ciekawe, "wie" to już kolejny raz w tym programie i zwykle się myli. Tym razem połowicznie, bo wskazała że zdrajcy to Wojtek i Paweł, a Iza na sto procent jest lojalna. Po niej weszła już tylko Malwina Wędzikowska i poinformowała grupę, że odpadła Oliwia. Stwierdziła w komentarzu po decyzji zdrajców, że może to i lepiej, bo już miała dość. Dodała, że gdyby była zdrajcą, to "na luzie by wygrała", a teraz kibicuje dalej Maćkowi.

W naradach na zamku... każdy typuje każdego. Konflikt Kasi i Pawła zaostrza się

Wiola, jak zawsze skromna, stwierdziła że "naprawdę wyczuwa kłamstwo na kilometr". Jakoś nie wyczuła go od Izy, której się ciągle zwierza...

Co ciekawe, Iza powiedziała Wioli, że obstawia... Wojtka i Pawła. W poprzednim odcinku z kolei sugerowała, że marnie widzi szanse żeby i ona i Wojtek doszli do końca. Czyżby szykowała się do zdrady?

Z kolei Kasia B. powiedziała Wojtkowi, że widziała uśmiechy Izy i Pawła po eliminacji księdza Rafała.

- Iza przynajmniej gra w jakiś sposób elegancko. Pawła nie akceptuję. Miałam tego nie używać, bo nie chciałam używać argumentów poniżej pasa, ale Paweł używa. Alkoholicy manipulują, ukrywają nałóg przed bliskimi, w pracy... On jest przygotowany. Czemu my nigdy nie użyliśmy tego argumentu? Dlatego, że nie jesteśmy Pawłem! Ja mu gratuluję że wyszedł z nałogu, ale ludzie uzależnieni manipulują. Jak z takim trollem wewnątrz gry budować cokolwiek?

- wygłosiła tyradę Kasia, która najwyraźniej już schowała swoją elegancję do kieszeni.

- Mi się już wszystko skleja, tylko kogo ja przekonam? Maciek? Może go Paweł zbluzgać, a on go przeprasza. Sorry Maćku, nie masz jaj. Z kim ja tutaj mogę grać? Z nikim!

- mówiła wyraźnie wzburzona Kasia do Wojtka. Niestety - wcale jej się dobrze nie "skleja", wbrew jej przekonaniu.

"The Traitors. Zdrajcy": Misja z klaunami i "kolacją prawdy"

Malwina zaprosiła uczestników do nowej misji. Zbierają pieniądze do wspólnej puli, ale też zawodnik, który zbierze najwięcej - wygra "kolację prawdy", podczas której zaproszona osoba zdradzi swoją prawdziwą tożsamość.

Misja polegała w pierwszej rundzie na spostrzegawczości i znalezieniu tych klaunów, którzy mają złoto. W drugiej rundzie musieli ciągnąć sznurki lalek i ryzykować pieniędzmi. W trzeciej rundzie musieli mierzyć sobie czas - zbierać złoto przez mniej niż 5 minut. Iza już tak zmanipulowała grupę, że w ostatniej rundzie inni uczestnicy zbierali dla niej kasę, żeby to ona poszła na kolację prawdy.

Nowe sojusze w "The Traitors. Zdrajcy" i załamanie Pawła

Powstał nowy sojusz - Wiola, Maciej i Iza - przeciwko Pawłowi. Ten z kolei kompletnie emocjonalnie się rozkleił. Siedział sam płacząc

- Boli mnie to, że przekroczyłem tu tyle granic żeby pokazać że jestem lojalny. Tak bardzo się otworzyłem i obnażyłem wręcz. To jest dla mnie jakiś emocjonalny wojeryzm. Dałem się oglądać jak film dla dorosłych, pokazałem wszystko, totalnie hardkorowo. Przegrałem. Nie wejdę do finału, choć to było takie moje marzenie - chociaż raz coś zrobić do końca...

- wyznał. Wojtek z kolei powiedział Pawłowi, że chce żeby on i Iza byli w finalne. A Paweł Wojtkowi - że w życiu nie odda na niego głosu, bo by mu ręka uschła. Choć Iza chce się pozbyć Pawła razem z Wiolą i Maćkiem, Wojtek namawia ją na Kasię Brzozę.

Iza opowiedziała to wszystko Pawłowi żeby go przygotować do stołu. Głosy są podzielone trzy na trzy. Paweł znów rozleciał się na kawałki pod ciężarem tych wiadomości i rozpłakał Izie w ramię.

"The Traitors. Zdrajcy": Szokujący zwrot akcji na okrągłym stole!

- Lojalni. Wy przychodzicie tutaj po to wytropić i wypędzić z zamku zdrajców. Zdrajcy - wy robicie wszystko, aby do tego nie dopuścić. I od kilku dni idzie wam całkiem nieźle. Czekam z niecierpliwością na to, co wydarzy się tutaj dzisiaj. Jak rozłożą się głosy? Na tym etapie gry każdy wasz głos jest na wagę złota

- powiedziała Malwina Wędzikowska otwierając dyskusję. Jako pierwszy głos zabrał rozedrgany Paweł, który ze łzami w oczach powiedział:

- Chciałem wam powiedzieć, że ja wiem co się dzisiaj wydarzy. Zacznę od ciebie Iza i od ciebie Wojtek. Wszystkie historie miłosne są piękne, ale ta nasza jest moją ulubioną. Fajnie się było z tobą pokłócić na pierwszym stole. To spowodowało że dzisiaj możemy się nazwać przyjaciółmi. Jesteście najważniejszym co wynoszę z tego programu - wy. Będę miał piękne wspomnienia, ale też będę miał piękną przyszłość. Wiola - jesteś polskim zlotem i udowadniasz że jesteś warta więcej niż miliony dolarów. Kasiu - ode mnie padło dużo słów. Pamiętam jak pierwszy raz się razem wzruszyliśmy i chciałbym na tym się zatrzymać i to wspominać. A za wszystko czego nie mogę cofnąć, nie sposób już przeprosić, padło tego dużo, natomiast zrobiłaś wiele rzeczy które są piękne i godne, fajna z ciebie babka, a ja czasem jestem zwykłym bucem

- wygłosił swoją mowę, jakby pożegnalną. Kasia na offie skomentowała to słowami, że jest świetnym aktorem.

- Macieju. Pamiętam nasz krótki acz burzliwy romans na tratwie. Mam nadzieję że nigdy to się już nie powtórzy, bo byłeś tak irytujący, że chciałem cię utopić. Natomiast stworzyliśmy z Maciejem nową kategorię kina - katastroficzne soft dramatyczne porno psychologiczne. Ja zrobiłem wszystko w tym programie, wszystko co mogłem zrobić żeby pokazać że jestem lojalny. I myślę że pokazałem to, ja jestem dzisiaj dumny, bardzo wam dziękuję. Wiem co się za chwilę wydarzy. Ja w życiu za dużo razy żebrałem o coś i prosiłem, namawiałem... A dzisiaj wyjdę stąd z podniesioną głową. A wam wszystkim dziękuję za wyśmienitą grę. Wytrawną, piękną, pełną emocji, jesteście niesamowitymi ludźmi.

- dorzucił Paweł oczekując na "wyrok" grupy. Iza od razu ruszyła do ataku - mówiąc że Paweł nie wyjdzie dziś z programu, bo jest lojalny. Zawtórował jej Wojtek. Iza skierowała się do Wioli, przekonując ją do zagłosowania na Kasię.

- Ja widziałam jak się dzisiaj namawialiście, więc możemy zrobić najkrótszy stół. Ja nie zamierzam dzisiaj nic mówić tutaj

- skwitowała Kasia. Iza dała sygnał Maćkowi by głosował na Kasię. Wojtek wygłosił pean na temat swojego przyjaciela Pawła i zaufania jakim go darzy. Kasia, która zapowiedziała że nic dziś nie będzie mówić, powiedziała:

- To ja tylko coś powiem. Nie wiem, czy to was przekona. Dom lalek - jest tarcza do znalezienia, wychodzimy z domu i Iza mnie pyta czy mam tarczę. Potem przeszukuje Tomka i daje przeszukać siebie. Jaka osoba która jest lojalna chce, żeby zdrajcy wiedzieli że ma tarczę? Chce żeby to było zdradzone przy grupie? Bo boi się oddać ślepy strzał. Tomek nocą odpadł bo Iza wiedziała że nie ma tarczy. Wczoraj jak odpadł Rafał, był taki moment że na siebie z Pawłem spojrzeliście i mieliście wielkie uśmiechy zadowolenia. Tylko tyle mam do powiedzenia, więcej nie będę się bronić

- dodała, akurat tym razem słusznie, jednak za późno. Wszyscy poza Kasią zagłosowali na Kasię, ona na Pawła. Tym sposobem Kasia Brzoza odpadła. Stwierdziła, że czuje ulgę i w tej konfiguracji nie chciała by brać udziału w "The Traitors. Zdrajcy".

"Kolacja prawdy" dla Izy

Paweł ogłosił, że w takim razie zdrajcą jest Wiola która ich zmanipulowała, Wiola że Paweł. A "kolację prawdy" wygrała Iza.

Iza na "kolację prawdy" zaprosiła oczywiście Wojtka. "Żebyśmy mogli uczcić sukces" - dodała z uśmiechem do Malwiny Wędzikowskiej. Zaproszenie Wojtka zaskoczyło Pawła, bo był przekonany że zaprosi Wiolę. To poruszyło również Macieja, który powiedział, że pierwszy raz zaczął podejrzewać Izę, co od razu skontrował Paweł mówiąc że to absolutnie niemożliwe. Za tydzień finał!

