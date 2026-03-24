Natalia o udziale w The Traitors. Zdradza zaskakujące kulisy hitu TVN

Natalia Prokaziuk ujawnia prawdę o warunkach w programie The Traitors

Natalia Prokaziuk występuje w roli tytułowej Zdrajczyni w trzecim sezonie popularnego formatu stacji TVN. Podczas oficjalnej premiery nowej odsłony "The Traitors" uczestniczka postanowiła podzielić się swoimi wrażeniami z planu zdjęciowego. Kobieta otwarcie przyznała, że praca na planie potrafi być niezwykle wyczerpująca. Zwróciła uwagę na fakt, że choć widzom przed telewizorami całe przedsięwzięcie może przypominać istny raj na ziemi i beztroski urlop, w rzeczywistości jest to bardzo mylne wrażenie.

Ogromne wyzwanie psychiczne i rywalizacja w The Traitors

Występ w telewizyjnym hicie opartym na intrygach i spiskach stanowi gigantyczne obciążenie zarówno dla psychiki, jak i kondycji fizycznej uczestników. W przeciwieństwie do formatów randkowych pokroju "Hotelu Paradise" czy "Love Island", tutaj bohaterowie nie dobierają się w pary, lecz nieustannie knują przeciwko sobie. W rozmowie z dziennikarką ESKI uczestniczka została zapytana o sprawdzone sposoby na zachowanie zdrowego rozsądku w środowisku pełnym wrogów, gdzie każdy ruch jest wnikliwie obserwowany przez rywali. Jak się okazało, jej metoda na przetrwanie w takich warunkach była dość zaskakująca.

Nie wymieniłaś wszystkich najgorszych punktów. Dodaj do tego odwodnienie, dlatego, że jeżeli jest plan zdjęciowy, to stoisz na planie zdjęciowym, na przykład pięć godzin ciągiem. No i jakby technicznie wygląda to tak, że nie możesz w tym czasie skorzystać z toalety. Więc próbujesz w tej sytuacji przeciwdziałać i nie pijesz wody. Więc jesteś niewyspana, odwodniona i nie możesz ąnikomu zaufać. Nie możesz z nikim zamienić słowa otwartym tekstem pod tytułem: "Hej, słuchaj, mam taką historię. Chodź, usiądź ze mną i ją skonsultujmy". Nie ma takiej osoby - powiedziała.

Izolacja od świata zewnętrznego. Czego najbardziej obawiała się Natalia Prokaziuk?

W trakcie wywiadu poruszono również kwestię największych lęków towarzyszących uczestniczce podczas realizacji nagrań. Natalia Prokaziuk najbardziej przerażała perspektywa całkowitego odcięcia od rzeczywistości oraz długotrwałej rozłąki z najbliższymi osobami. Wynika to z surowych zasad panujących w formacie "The Traitors", które kategorycznie zabraniają używania telefonów komórkowych i kontaktowania się ze światem zewnętrznym w trakcie trwania całej gry. Okazało się jednak, że detoks od telefonu i mediów społecznościowych był dla Natalii zaskakująco... pozytywnym doświadczeniem.

"Nigdy przenigdy nie brakowało mi telefonu. Chodzi o to, że jak jesteśmy zajęci, jak jesteśmy w coś wkręceni, jak nas coś, przepraszam bardzo za kolokwializm, i jara, to nie brakuje nam tych bodźców zewnętrznych. I uwaga - nie chcemy żyć życiem innych ludzi. Mamy to gdzieś - skwitowała.

Dlaczego kobiety w reality show mają trudniejsze zadanie?

Dodatkowym utrudnieniem dla bohaterki hitu TVN był fakt bycia Zdrajcą, co wiązało się z zarwaniem wielu nocy. Podczas gdy Lojalni mogli spokojnie odpoczywać, ona musiała potajemnie planować kolejne eliminacje w mroku zamku. Ponadto jako kobieta potrzebowała znacznie więcej czasu o poranku na przygotowanie się do całodziennych nagrań, w przeciwieństwie do męskiej części obsady. "Igor, jak to chłopak, wchodził do pokoju, brał prysznic i się kładł. A ja musiałam zrobić demakijaż, umyć włosy, przygotować się, zrobić maseczkę, przyprasować ubrania" - stwierdziła.

Kiedy i gdzie oglądać nowe odcinki The Traitors 3?

Premierowe epizody programu "The Traitors. Zdrajcy" widzowie mogą śledzić w każdą niedzielę dokładnie o godzinie 19.45 na głównej antenie stacji TVN. Trzeci sezon tego emocjonującego widowiska składa się łącznie z dwunastu odcinków. Jeśli władze telewizji nie zdecydują się na żadne zmiany w ramówce i przerwy w emisji spowodowane świętami wielkanocnymi oraz długim weekendem majowym, wielki finał powinien zostać wyemitowany w niedzielę 11 maja.

