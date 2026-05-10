Finał "Tańca z gwiazdami 18". Jak oddać głos na swoich faworytów?

"Taniec z gwiazdami 18". Kto powalczy w wielkim finale?

Osiemnasta odsłona "Tańca z gwiazdami" powoli dobiega końca. Za uczestnikami długie tygodnie intensywnej walki na parkiecie w sezonie, który okazał się prawdziwym telewizyjnym hitem. Zmagania gwiazd przyciągnęły przed ekrany miliony widzów, a każde kolejne wydanie programu generowało olbrzymie emocje w mediach i wśród sympatyków formatu. W nadchodzącym, ostatnim już odcinku poznamy triumfatorów, do których trafi prestiżowa Kryształowa Kula oraz główna nagroda finansowa. Co ciekawe, w decydującym starciu po raz pierwszy w dziejach polskiej edycji zaprezentują się aż cztery duety. Dzięki wsparciu fanów i wysokim notom sędziowskim awans wywalczyli:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś,

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz,

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz,

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke.

Końcowe rozstrzygnięcie będzie efektem połączenia punktacji przyznanej przez jurorów oraz decyzji telewidzów. Przedstawiamy szczegółowe instrukcje, jak skutecznie oddać głos na wybraną parę.

Głosowanie SMS w finale "Tańca z gwiazdami". Znamy numery par

Linie zostaną otwarte wraz z rozpoczęciem transmisji finałowego odcinka, a możliwość wyboru zostanie zablokowana kilka lub kilkanaście minut po zakończeniu ostatniego tańca. Chcąc poprzeć swoich faworytów, należy wysłać wiadomość SMS pod numer 7371. W treści wpisujemy wyłącznie numer przypisany do konkretnego duetu:

Sebastian Fabijański i Julia Suryś - 1

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 2

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 10

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke - 12

Z jakim wydatkiem wiąże się poparcie uczestników finału "Tańca z gwiazdami"? Sympatycy programu często kalkulują, na ile wiadomości pozwala im domowy budżet. Opłata za pojedynczy SMS pozostaje niezmienna w stosunku do wcześniejszych etapów show i wynosi dokładnie 3,69 zł.

"Taniec z gwiazdami". Darmowe głosowanie online w aplikacji

Istnieje również alternatywny sposób wsparcia finalistów. Każdy widz ma szansę oddać jeden bezpłatny głos za pośrednictwem internetu, wykorzystując do tego celu oficjalną aplikację mobilną "Tańca z gwiazdami".