Finał "Tańca z Gwiazdami" jeszcze się nie odbył, a oni już wybrali zwycięzcę

Za uczestnikami wiele tygodni ciężkich treningów, bolesnych kontuzji, stresu i walki o sympatię widzów. Z dwunastu par, które pojawiły się na parkiecie na początku programu, do ścisłego finału dotarły tylko cztery. O zwycięstwo zawalczą: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Choć każda z par ma swoich wiernych fanów, najwięcej mówi się dziś o dwóch mężczyznach, którzy od kilku tygodni elektryzują widzów i jurorów. Według najnowszych przewidywań to właśnie pomiędzy nimi rozstrzygnie się walka o Kryształową Kulę.

Kto zgarnie Kryształową Kulę? Bukmacherzy już obstawili finał

Jeszcze kilka tygodni temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W gronie głównych faworytów wymieniano między innymi Natalię Karczmarczyk, która miała ogromne wsparcie internautów. Ostatecznie influencerka pożegnała się jednak z programem dużo wcześniej, niż przewidywali fani.

Później na prowadzenie wysunęła się Magdalena Boczarska. Aktorka od początku zbierała wysokie noty od jurorów i była uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych uczestniczek tej edycji. Jednak im bliżej finału, tym bardziej zaczęły zmieniać się nastroje wokół programu.

Obecnie bukmacherzy największe szanse na zwycięstwo dają Gamou Fallowi, który tańczy w parze z Hanną Żudziewicz. Ich występy od kilku tygodni zbierają świetne recenzje, a widzowie chwalą aktora za ogromny postęp i naturalność na parkiecie. Wiele wskazuje na to, że właśnie ta para może sięgnąć po końcowy triumf.

Tuż za nimi znajduje się Sebastian Fabijański, który od początku programu wzbudza ogromne emocje. Aktor niejednokrotnie udowadniał, że potrafi zaskoczyć zarówno jurorów, jak i publiczność. Jego występy regularnie wywołują burzliwe reakcje w sieci, a część widzów uważa, że to właśnie on zasługuje na zwycięstwo.

Wielki finał zapowiada się wyjątkowo widowiskowo także z innego powodu. Na parkiecie ponownie pojawią się uczestnicy, którzy odpadli w poprzednich odcinkach. Widzowie zobaczą specjalne występy i pożegnalne choreografie gwiazd, które przez ostatnie tygodnie walczyły o pozostanie w programie.

