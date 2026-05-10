Finał "Tańca z Gwiazdami" jeszcze się nie odbył, a oni już wybrali zwycięzcę

Julita Buczek
2026-05-10 8:10

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej, a emocje sięgają zenitu! Już 10 maja 2026 roku widzowie poznają zwycięzcę 18. edycji hitowego show Polsatu. O Kryształową Kulę walczą cztery pary, ale zdaniem bukmacherów prawdziwe starcie rozegra się między dwoma aktorami. Jeden z nich wyraźnie wysunął się na prowadzenie i to właśnie jego eksperci typują na triumfatora programu.

Za uczestnikami wiele tygodni ciężkich treningów, bolesnych kontuzji, stresu i walki o sympatię widzów. Z dwunastu par, które pojawiły się na parkiecie na początku programu, do ścisłego finału dotarły tylko cztery. O zwycięstwo zawalczą: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Choć każda z par ma swoich wiernych fanów, najwięcej mówi się dziś o dwóch mężczyznach, którzy od kilku tygodni elektryzują widzów i jurorów. Według najnowszych przewidywań to właśnie pomiędzy nimi rozstrzygnie się walka o Kryształową Kulę.

Kto zgarnie Kryształową Kulę? Bukmacherzy już obstawili finał

Jeszcze kilka tygodni temu sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. W gronie głównych faworytów wymieniano między innymi Natalię Karczmarczyk, która miała ogromne wsparcie internautów. Ostatecznie influencerka pożegnała się jednak z programem dużo wcześniej, niż przewidywali fani.

Później na prowadzenie wysunęła się Magdalena Boczarska. Aktorka od początku zbierała wysokie noty od jurorów i była uznawana za jedną z najbardziej utalentowanych uczestniczek tej edycji. Jednak im bliżej finału, tym bardziej zaczęły zmieniać się nastroje wokół programu.

Obecnie bukmacherzy największe szanse na zwycięstwo dają Gamou Fallowi, który tańczy w parze z Hanną Żudziewicz. Ich występy od kilku tygodni zbierają świetne recenzje, a widzowie chwalą aktora za ogromny postęp i naturalność na parkiecie. Wiele wskazuje na to, że właśnie ta para może sięgnąć po końcowy triumf.

Tuż za nimi znajduje się Sebastian Fabijański, który od początku programu wzbudza ogromne emocje. Aktor niejednokrotnie udowadniał, że potrafi zaskoczyć zarówno jurorów, jak i publiczność. Jego występy regularnie wywołują burzliwe reakcje w sieci, a część widzów uważa, że to właśnie on zasługuje na zwycięstwo.

Wielki finał zapowiada się wyjątkowo widowiskowo także z innego powodu. Na parkiecie ponownie pojawią się uczestnicy, którzy odpadli w poprzednich odcinkach. Widzowie zobaczą specjalne występy i pożegnalne choreografie gwiazd, które przez ostatnie tygodnie walczyły o pozostanie w programie.

