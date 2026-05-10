Mój mąż robi najlepszą zupę ogórkową w rodzinie. Dodaje ten jeden diabelski składnik. Dzięki niemu zupa smakuje wybitnie

Zupy w polskiej kuchni mają specjalne miejsce. Od setek lat Polacy pichcą i przyrządzają jedne z najlepszych zup na świecie. Tradycja ich gotowania sięga średniowiecza, a za najstarszą, polską zupę uznaje się żurek. U nas w domu szczególnie często przyrządza się zupę ogórkową. Od momentu, gdy mój mąż zaczął ją robić z dodatkiem tego jednego składnika to wszyscy wpraszają się w gości właśnie na zupę ogórkową.

Dodaj ten jeden, nietypowy składnik do zupy ogórkowej, a cała rodzinie oszaleje

Zupa ogórkowa jest banalnie prosta w przygotowaniu. Wystarczy przygotować mięsno-warzywny wywar, dodać starte, kwaśne ogórki kiszone i opcjonalnie na koniec zagęścić całość śmietaną. Okazuje się jednak. że najlepsi kucharze mają swoje sekretne składniki, które dodają klasycznej zupie ogórkowej więcej smaku. Mój mąż podczas wakacji na Podlasiu nauczył się dodawać do zupy ogórkowej jabłka. Te popularne i jakże polskie owoce świetnie podbijają smak i kwasowość zupy. Lekko słodki smak jabłek sprawia, że popularna ogórkowa jest bardziej delikatna i zbilansowana. To nie wszystko, jabłka zawierają pektyny, które są naturalnym błonnikiem. Dzięki temu lekko zagęszczają zupę i nie trzeba dodawać już do niej zasmażki lub śmietany. Sprawia to, że zupa ogórkowa jest bardziej kremowa i wyrazista w smaku.

Przepis na zupę ogórkową z dodatkiem jabłek

Składniki (na ok. 4–5 porcji)

1,5 l bulionu drobiowego lub warzywnego

4–5 kiszonych ogórków

1 szklanka soku z ogórków

2 średnie ziemniaki

1 marchewka

kawałek selera

1 cebula

1 kwaśne jabłko (najlepiej szara reneta lub antonówka)

2 łyżki śmietany 18%

1 łyżka masła

sól

pieprz

koperek

Przygotowanie

Podsmaż warzywa

Cebulę pokrój w kostkę i zeszklij na maśle. Dodaj startą marchewkę i seler.

Dodaj ziemniaki

Wrzuć pokrojone ziemniaki, zalej bulionem i gotuj około 15 minut.

Czas na ogórki i jabłko

Ogórki zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Jabłko również zetrzyj – ale drobniej.

Podsmaż ogórki przez 3–4 minuty na osobnej patelni. Dzięki temu zupa nie zrobi się gorzka.

Połącz wszystko

Dodaj ogórki i jabłko do garnka. Wlej sok z ogórków. Gotuj jeszcze około 10 minut.

Zabielanie

Śmietanę zahartuj kilkoma łyżkami gorącej zupy i dodaj do garnka.

Dopraw

Pieprz jest tu ważniejszy niż sól - ogórki zwykle robią już swoją robotę. Na koniec dużo koperku.

