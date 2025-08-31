Z resztkami zupy pomidorowej robię to. Aromatyczny sos, który robi się praktycznie sam

Zupa pomidorowa to nie tylko smaczne danie, ale też bomba witaminowa, bogata w przeciwutleniacze.

"Pomidorówka" może wspierać zdrowie serca i trawienie, a także chronić przed poważnymi chorobami.

Odkryj, jak z resztek zupy pomidorowej wyczarować pyszny sos do makaronu, ryżu lub kaszy!

Z resztek zupy pomidorowej robię pyszny sos. Robi się praktycznie sam i nie potrzebujesz wielu dodatkowych składników

Zupa pomidorowa, czyli znana pomidorówka to popularna i prosta w przygotowaniu zupa. Zawiera ona spore ilości przeciwutleniaczy i jest bardzo zdrowa. Może chronić przed chorobami serca, miażdżycą, a nawet nowotworami. Pomidorówka bogata jest w witaminy K,C,E oraz witaminy z grupy B, a także potas, magnez oraz błonnik, który wspiera trawienie. Zupa pomidorowa polecana jest na diecie odchudzającej oraz lekkostrawnej. W zależności od użytych składników w 100 ml zupy jest około 20-60 kcal.

Zupa pomidorowa to prawdziwa królowa jedzeniowego recyklingu. Można ją przyrządzać z resztek rosołu. Dzięki dodatkowi wywaru mięsnego pomidorowa zyskuje głęboki i aromatyczny smak. Jeżeli jednak zostanie Ci resztka zupy pomidorowej, to nadal możesz ją ponownie przerobić. Wystarczy jeden kubek płynu, a przygotujesz przepyszny sos.

Przelej zupę pomidorową do większego pojemnika, dodaj niewielka ilość wody, a także serek waniliowy. Całość wstaw na kuchenkę i podgrzewaj na małym ogniu. Dokładnie mieszają, aż serek topiony połączy się zupą. Alternatywnie możesz wykorzystać także ser typu ricotta lub jego wegański odpowiednik.

W razie potrzeby możesz dodać przyprawy. Do tego sosu rewelacyjnie będzie pasować bazylia, oregano, a dla miłośników ostrych smaków, chilli lub pieprz cayenne. Tak przygotowany sos możesz wykorzystać do makaronu, ryżu, a nawet kaszy. Świetnie będzie pasować do makaronu z klopsikami lub tofu.

Przygotowany sos z zupy pomidorowej możesz także zamrozić i wykorzystać następnym razem. Większość mrożonych sosów możesz przechowywać przed około 2-6 miesięcy.