Uwielbiana polska siatkarka spędza święta daleko od Polski! Zuzanna Górecka wygrzewa się w Dubaju

KH
2025-12-24 21:15

Nie wszyscy spędzają Święta Bożego Narodzenia przy temperaturze -10 stopni w Polsce. Siatkarka Zuzanna Górecka postanowiła w tym roku spędzić ten wyjątkowy okres w Dubaju! Zamiast mrozu, wygrzewa się w tamtejszym słońcu z ukochanym Zbigniewem Bartmanem. 25-letnia przyjmująca pochwaliła się wszystkim w mediach społecznościowych.

Zuzanna Górecka gra w tym sezonie w Turcji, gdzie szybko skradła serca tamtejszych kibiców. Jest jedną z liderek drużyny Ilbank Ankara, która nie miała jednak udanej końcówki roku. W grudniu siatkarki ze stolicy nie wygrały żadnego z 5 ligowych meczów. Górecka i jej koleżanki w nie najlepszych humorach rozstały się na krótką przerwę przed powrotem do gry już na początku 2026 roku. Dla Polki była to okazja, aby wrócić do ojczyzny na święta, jednak w tym roku 25-latka spędza Boże Narodzenie z dala od Polski - konkretnie w Dubaju.

W Polsce mróz na święta. Zuzanna Górecka wygrzewa się w Dubaju

Polska siatkarka nie jest na Bliskim Wschodzie sama. Towarzyszy jej ukochany Zbigniew Bartman, z którym nie pierwszy raz jest zresztą w Dubaju. Już latem, po ostatnim sezonie, właśnie tam udali się na wakacje. Kilka miesięcy później skorzystali z okazji, aby spędzić święta nie w polskim mrozie w okolicach -10 stopni, a w upale ponad 20 stopni Celsjusza.

"Mała przerwa #święta #Dubaj #wesołychświąt" - napisała Górecka w mediach społecznościowych dzień przed Wigilią, dodając zdjęcie z opalania w dubajskim słońcu. Jej fani mogli zobaczyć jeszcze więcej momentów z tego wypadu na Instastories, gdzie pokazała się m.in. u boku Bartmana.

Zuzanna Górecka na gorącej plaży. Parzy od samego patrzenia na zdjęcia pięknej siatkarki!

Na nietypowe święta 25-latki zareagowała już jej była klubowa koleżanka z ŁKS Łódź, Angelika Gajer. "Ciepłe te święta masz" - zauważyła podobnie jak wielu fanów Góreckiej.

Polka wróci do gry w Turcji już 3 stycznia. Jej Ilbank podejmie wtedy przed własną publicznością Besiktas i powalczy o przełamanie serii 5 meczów bez zwycięstwa. Po 13 dotychczasowych kolejkach siatkarki z Ankary zajmują w lidze przedostatnie miejsce z bilansem 3-10.

