Polska siatkarka błyszczy w Turcji. Wyszła na miasto w króciutkiej sukience z dekoltem

Zuzanna Górecka to jedna z ulubienic polskich kibiców. W pierwszym roku pracy Stefano Lavariniego w reprezentacji Polski, gdy Polki wracały do światowej czołówki (2022 r.), była jedną z liderek drużyny. Później poważna kontuzja wyhamowała jednak jej reprezentacyjną karierę - włoski trener postawił na inne zawodniczki. Po powrocie do gry Górecka znalazła się w szerokiej kadrze na olimpijski sezon 2024, ale szybko wypadła z rywalizacji o wyjazd na igrzyska. Z kolei w zakończonym niedawno sezonie reprezentacyjnym była w gronie uznanych siatkarek, których w ogóle zabrakło w kadrze. Zamiast gry w biało-czerwonych barwach, odpoczywała po sezonie klubowym i szykowała się do wyjazdu do Turcji.

Piękna polska siatkarka wygrzewa się w słońcu. 25-latka podbija Turcję

Zuzanna Górecka znów zachwyca

Po pięciu latach w Łodzi - najpierw w drużynie Grot Budowlani, a następnie ŁKS Commercecon - Górecka zmieniła otoczenie. W tym sezonie gra w Ilbank Ankara. Za nią trzy pierwsze oficjalne mecze, w których już pokazała swoje umiejętności. W Pucharze Turcji zdobyła 15 punktów w meczu z Kuzeyboru (2:3) i 14 pkt z Besiktasem (3:1), ale jej Ilbank odpadł niestety z krajowego pucharu. Już trzy dni później w niedzielę (12 października) Górecka i koleżanki ponownie zmierzyły się z Besiktasem, tyle że w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. I tym razem to drużyna Julii Szczurowskiej wygrała 3:1.

Wyjazd do Stambułu nie poszedł po myśli 25-letniej przyjmującej. O poprawę humoru zadbała więc po meczu, korzystając z pobytu w tym monumentalnym mieście. W poniedziałek wieczorem pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem ze Stambułu w eleganckim wydaniu. Tym razem Górecka pokazała się fanom - których na Instagramie jest blisko 100 tysięcy - nie na sportowo, a w pięknej czerwonej sukience mini z kwiecistym wykończeniem i wyraźnym dekoltem. Cała jej prezencja od razu wskazywała na wieczorne wyjście, prawdopodobnie jakąś szczególną kolację.

i Autor: Zuzanna Górecka/ Instagram Zuzanna Górecka w Stambule

Polskie siatkarki podbijają Turcję

Warto podkreślić, że Górecka nie jest jedyną polską siatkarką grającą w tym sezonie w Turcji. Już w pucharowych meczach zagrała przeciwko Malwinie Smarzek, Martynie Czyrniańskiej i Weronice Centce-Tietianiec (Kuzeyboru), a także wspomnianej Szczurowskiej (Besiktas). Oprócz nich na tureckich parkietach występują m.in. Agnieszka Korneluk (Fenerbahce), Martyna Grajber-Nowakowska i Aleksandra Rasińska (Aydin Buyuksehir Belediyespor), a także Martyna Łukasik (Galatasaray) i Magdalena Stysiak (Eczacibasi).

Już w najbliższych meczach ligowych Górecka spotka się z polskimi koleżankami - 18 października w meczu Ilbank - Eczacibasi, cztery dni później w meczu Galatasaray - Ilbank, a także 26 października w starciu Ilbank - Aydin Buyuksehir Belediyespor.