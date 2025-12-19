Robert Lewandowski w objęciach blondwłosej kobiety. Czułe pożegnanie na lotnisku, wcześniej otrzymał państwowe wyróżnienie

Robert Lewandowski czule żegnany na lotnisku w Warszawie przez blondwłosą kobietę

Robert Lewandowski z pewnością jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób z naszego kraju. Składa się na to oczywiście fakt, że przez wiele lat należał do grona najlepszych piłkarzy na świecie, a przecież sport ten jest najbardziej rozpowszechnionym na całym globie. Dlatego też trudno odmówić mu wielkiego wkładu w promowanie Polski na arenie międzynarodowej. Oczywiście, dostrzegają to także władze naszego kraju, które już nie raz odznaczyły Lewandowskiego. Wcześniej Lewandowski otrzymał Order Odrodzenia Polski, a teraz doczekał się kolejnego państwowego uhonorowania.

70 lat misji, 70 lat wsparcia. Ambasadorzy Totalizatora Sportowego wyróżnieni odznaką „Bene Merito”

Robert Lewandowski spotkał się w czwartek, 18 grudnia, z Radosławem Sikorskim, szefem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podczas uroczystej gali z okazji 70-lecia Totalizatora Sportowego. Podczas gali Minister Spraw Zagranicznych odznaczył czternastu Ambasadorów Totalizatora Sportowego Odznaką Honorową „Bene Merito” (łac. Dobrze Zasłużonemu) – to prestiżowe wyróżnienie nadawane od 2009 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych osobom – zarówno obywatelom Polski, jak i innych państw – które swoją działalnością wzmacniają pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Wśród odznaczonych, oprócz Roberta Lewandowskiego, znaleźli się tacy sportowcy jak Marcin Gortat czy Piotr Żyła.

Robert Lewandowski tuż po tym udał się na lotnisko, by wrócić do Hiszpanii, ponieważ tam wciąż trwa sezon i Polak przygotowywać się będzie do kolejnych spotkań w barwach Barcelony. Na lotnisku mogliśmy zobaczyć, jak Lewandowski zdejmuje marynarkę z przyczepionym do niej nowym orderem. Co ciekawe, żegnał się on też czule z pewną kobietą, obejmując ją i dając całusa w policzek. Zdjęcia sprzed odlotu Lewandowskiego do Hiszpanii znajdziecie w galerii poniżej.