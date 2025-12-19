Joanna Moro wylądowała w szpitalu przed samymi świętami! Pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-19 8:00

Joanna Moro słynie z tego, że bardzo dba o swoje ciało i zdrowie. Nie unika lodowatych kąpieli, zimą morsuje, a nawet paraduje po śniegu w samym bikini. Wszystko po to, aby być zdrową, silną i odporną. Niestety hartowanie ciała nie działa na wszystkie możliwe dolegliwości. Ostatnio gwiazda wylądowała w szpitalu! W sieci pokazała zdjęcia wykonane w szpitalnym łóżku. Taki pech przed samymi świętami!

Super Express Google News

Ostatnie dni nie były łaskawe dla Joanny Moro. 41-letnia gwiazda w sieci pokazała zdjęcia, które zaniepokoiły jej fanów. Ujęcia, które znalazły się na jej instagramowym profilu, przedstawiały aktorkę w szpitalnym łóżku. Moro pozowała do nich ubrana w niebieskie, szpitalne wdzianko, z wenflonem wpiętym w rękę. Choć z jej twarzy nie schodził uśmiech i gwiazda pisała, że "będzie dobrze", to jednak szpitalne otoczenie zrobiło swoje.

Zobacz także: Joanna Moro rozebrała się na środku ulicy! I na mrozie wykąpała się w wannie z lodem

Moro zdawała relację z wizyty

Joanna trafiła do placówki 17 grudnia i jest już w domu. Podczas wizyty w szpitalu relacjonowała fanom to i owo, ale nie zdradziła, co właściwie zaszło, że trafiła na szpitalne łóżko.

Mój mąż zawsze dba o dokumentację. Tym samym bardzo chciałabym podziękować całemu personelowi centrum zdrowia w Otwocku - pisała.

Po jednym dniu artystka wróciła do domu. I zdradziła:

Leżę półprzytomna. Czasami chcąc sobie pomóc, trochę sami szkodzimy. I wybieram prezenty na święta. Te leki przeciwbólowe bywają zdradliwe.

Zobacz także: Joanna Moro jeździ na nartach w stroju kąpielowym! Dobrze, że nie zapomniała o kasku

Później dodała, że nie zamierza chorować do świąt:

Ale chcę być w pełni sił i zdrowa na święta.

Te zbliżają się wielkimi krokami. Moro wcześniej pisała w sieci, że uwielbia grudzień. Na jej profilach w sieci można już znaleźć zdjęcia ze świątecznych sesji, z choinką, eleganckimi stylizacjami i atmosferą świąt w stylu glamour.

Zobacz także: Joanna Moro zrzuciła z siebie dosłownie wszystko! Nawet kostium kąpielowy. Szokujące zdjęcia z morsowania. "To mój styl życia"

Ponieważ wielbiciele Moro obawiali się o jej zdrowie, choć aktorka na co dzień bardzo o nie dba, morsuje, a nawet biega w bikini po śniegu, Joanna postanowiła odezwać się do nich i uspokoić:

Dla tych, którzy się martwili: już się czuję dobrze. Jestem na chodzie. Ba! Nawet na jeździe. Życie wraca na właściwy pas.

Zobacz także: Joanna Moro straciła cały dorobek życia. Została oszukana i okradziona. "Budzisz się niemal bez niczego"

Zobacz więcej zdjęć. Agnieszka Kotlarska została zamordowana, miała tylko 24 lata! Tak wyglądał jej pogrzeb

Joanna Moro o swoim wokalu
Agnieszka Kotlarska
24 zdjęcia
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SZPITAL
JOANNA MORO