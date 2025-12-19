Joanna Moro wylądowała w szpitalu przed samymi świętami! Pokazała zdjęcie ze szpitalnego łóżka

Ostatnie dni nie były łaskawe dla Joanny Moro. 41-letnia gwiazda w sieci pokazała zdjęcia, które zaniepokoiły jej fanów. Ujęcia, które znalazły się na jej instagramowym profilu, przedstawiały aktorkę w szpitalnym łóżku. Moro pozowała do nich ubrana w niebieskie, szpitalne wdzianko, z wenflonem wpiętym w rękę. Choć z jej twarzy nie schodził uśmiech i gwiazda pisała, że "będzie dobrze", to jednak szpitalne otoczenie zrobiło swoje.

Moro zdawała relację z wizyty

Joanna trafiła do placówki 17 grudnia i jest już w domu. Podczas wizyty w szpitalu relacjonowała fanom to i owo, ale nie zdradziła, co właściwie zaszło, że trafiła na szpitalne łóżko.

Mój mąż zawsze dba o dokumentację. Tym samym bardzo chciałabym podziękować całemu personelowi centrum zdrowia w Otwocku - pisała.

Po jednym dniu artystka wróciła do domu. I zdradziła:

Leżę półprzytomna. Czasami chcąc sobie pomóc, trochę sami szkodzimy. I wybieram prezenty na święta. Te leki przeciwbólowe bywają zdradliwe.

Później dodała, że nie zamierza chorować do świąt:

Ale chcę być w pełni sił i zdrowa na święta.

Te zbliżają się wielkimi krokami. Moro wcześniej pisała w sieci, że uwielbia grudzień. Na jej profilach w sieci można już znaleźć zdjęcia ze świątecznych sesji, z choinką, eleganckimi stylizacjami i atmosferą świąt w stylu glamour.

Ponieważ wielbiciele Moro obawiali się o jej zdrowie, choć aktorka na co dzień bardzo o nie dba, morsuje, a nawet biega w bikini po śniegu, Joanna postanowiła odezwać się do nich i uspokoić:

Dla tych, którzy się martwili: już się czuję dobrze. Jestem na chodzie. Ba! Nawet na jeździe. Życie wraca na właściwy pas.

