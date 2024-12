Joanna Moro straciła cały dorobek życia. Została oszukana i okradziona. "Budzisz się niemal bez niczego". TYLKO U NAS

Joanna Moro dała się poznać jako odtwórczyni roli Anny German. Ogromną popularność serialu o słynnej artystce szybko wykorzystała - zaczęła występować w telewizji nie tylko jako aktorka, ale i jako wokalistka. Zaczęła świetnie zarabiać. Niestety, kilka miesięcy temu padła ofiarą oszustwa.

- To był mój błąd, ja się przyznaję, że zaufałam, bo ufam ludziom, bo sama jestem uczciwa... - opowiedziała Joanna Moro w jednym z wywiadów. Podczas akcji charytatywnych poznała rodzinę, z którą się zaprzyjaźniła. - Byli bardzo mili, godni zaufania moim zdaniem - uznała aktorka. - Ten pan odpowiedział, że zajmuje się m.in. inwestycjami. Wymieniliśmy się mailami i zaczęłam dostawać od niego propozycje takich inwestycji. Po 1,5 roku pomyślałam, że może się zdecyduję - ujawniła aktorka kilka miesięcy temu.

Joanna Moro wyłożyła pieniądze na pożyczkę inwestorską - to forma inwestowania kapitału, w której inwestor przeznacza określoną kwotę na pożyczkę dla osoby lub firmy poszukujących wsparcia finansowego. Moro nie chce ujawniać, o jaką sumę chodzi. Kwota ta została jednak przeznaczona na zakup nieruchomości, więc mowa prawdopodobnie o kilkuset tysiącach złotych.

Na początku co kwartał przesyłał mi umówione odsetki, a później nie odzyskałam już włożonego kapitału mimo wielokrotnych próśb, telefonów i spotkań. Piszę do niego SMS-y, nic nie odpisuje, nie odzywa się. Ja jestem po prostu bezradna w tej sprawie. Dzwoniłam na policję, rozmawiałam z prawnikami. Umowa jest tak sformułowana, że chyba tych pieniędzy nie odzyskam...

- aktorka biła się w pierś.

W rozmowie z "Super Expressem" Joanna Moro przyznaje, że wciąż nie może się otrząsnąć.

Zostaliśmy strasznie oszukani. To potwornie bolesne doświadczenie, bo, mając czterdzieści lat, raptem budzisz się niemal bez niczego. Wszystkie nasze oszczędności się ulotniły, gdyż zaufałam osobie, która najzwyczajniej w świecie nas okradła, więc jest to rok w jakimś sensie przełomowy. Na całe szczęście zbliżają się święta, a bliskość z rodziną to znakomita odskocznia od problemów dnia codziennego. Jestem jednak pewna, że znajdziemy z mężem rozwiązanie, by wyjść z tej trudnej, zagmatwanej sytuacji. Najważniejsze, że jesteśmy razem i mocno się wspieramy