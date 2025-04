Świat mody uwielbia takie momenty. Gdy pojawiają się znane twarze, jeszcze w towarzystwie najbliższych - media szaleją. Tak było i tym razem, kiedy Bart Pniewski wkroczył na czerwony dywan modowego wydarzenia. Towarzyszyły mu dwie wyjątkowe kobiety jego życia: partnerka oraz córka. Musicie to zobaczyć!

Zobacz też: O jego konflikcie z Edytą Górniak jest coraz głośniej! Kim jest Bart Pniewski?

Bart Pniewski z córką i ukochaną na celebryckiej imprezie w drogich fatałaszkach

Od pierwszych chwil było wiadomo, że nie będzie to zwykłe wejście. Bart, znany ze swojego zamiłowania do mody, postawił na klasyczną elegancję z nutką nowoczesności. Wystąpił w idealnie skrojonym garniturze, który podkreślał jego sylwetkę i dodawał szyku. Stylizację dopełniły czarne buty oraz subtelne dodatki w postaci wełnianej czapki i srebrnego naszyjnika.

Ukochana aktora zachwyciła w oszałamiającej sukni - mieniącej się w świetle reflektorów jak klejnot. Mocny makijaż, perfekcyjnie ułożone włosy dodały całości elegancji. Wyglądała jak gwiazda światowego formatu, która doskonale wie, jak poruszać się po czerwonym dywanie.

Zobacz też: Syn Edyty Górniak Allan Krupa ma nową dziewczynę?! Jej ojciec to prawdziwa sława! Kim jest Bart Pniewski?

Najwięcej emocji wzbudziła jednak stylizacja ich córki, która - mimo młodego wieku - już wykazuje modowy instynkt. Nicol miała na sobie jeansowy komplet, na który składała się spódnica mini oraz kurtka. Na stopach dziewczyny znalazły się buty marki Louis Vuitton, które potrafią kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych

To wydarzenie nie było tylko okazją do pokazania się, ale również potwierdzeniem, że Bart Pniewski to rasowy celebryta, która doskonale odnajduje się na tego typu wydarzeniach. Influencer na co dzień wybiera mniej formalne stylizacje, ale na takiej imprezie potrafi zamienić się w prawdziwego ambasadora elegancji.

Zobacz też: Mocne! Afera Górniak z Pniewskim trwa! On: "trzeba było ulec", Górniak zagroziła pozwem

Zobacz naszą galerię:

Sonda Interesujesz się modą? tak nie