Brigitte Bardot nie żyje. Gwiazda kina dożyła sędziwego wieku

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-28 11:15

28 grudnia agencja AFP przekazała bardzo smutne wieści - nie żyje Brigitte Bardot, wielka gwiazda kina sprzed dekad. Aktorka odeszła w wieku 91 lat.

Super Express Google News

Brigitte Bardot nie żyje. O śmierci gwiazdy poinformowała agencja AFP. Powołała się na oświadczenie, które wydała Fundacja Brigitte Bardot.

Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej Fundacji – można przeczytać w oświadczeniu.

Niestety osoby, które odpowiadały za poinformowanie o odejściu gwiazdy, nie przekazały ani daty śmierci Bardot, ani miejsca zgonu oraz przyczyny.

Zobacz także: To już miesiąc od śmierci Agnieszki Maciąg. "Teraz już spokojnie". Smutne słowa wdowca i samotnego taty

Brigitte Bardot 50 lat temu rzuciła świat filmu

Brigitte Bardot to legenda, skandalistka, ikona urody. Urodzona w 1934 roku w Paryżu miała być grzeczną dziewczyną z dobrego domu. Los zdecydował inaczej. Już jako nastolatka trafiła na okładkę "Elle", a jej zjawiskowa uroda szybko otworzyła jasnowłosej piękności drzwi do kina.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1956 roku, gdy zagrała w filmie "I Bóg stworzył kobietę". Ten obraz uczynił z niej międzynarodową sensację i symbol kobiecej wolności, choć wcześniej aktorka pojawiła się już w niemal 20 produkcjach.

Zobacz także: Śmierć w blasku reflektorów! 26-letnia gwiazda "Króla Lwa" brutalnie zamordowana przez swojego chłopaka

Była ślicznotką, ale chciała od życia czegoś więcej

Na ekranie była odważna, zmysłowa i niepokorna. Publiczność pokochała ją m.in. za role w filmach "Pogarda" u boku Michela Piccolego, "Viva Maria!", "Prawda", "Babette idzie na wojnę". Zagrała w ponad 40 produkcjach i współpracowała z największymi reżyserami europejskiego kina. Każdy jej film przyciągał tłumy, a styl BB natychmiast stawał się modowym hitem.

Poza ekranem jej życie było jeszcze bardziej burzliwe. Głośne romanse, cztery małżeństwa i nieustanne skandale sprawiały, że tabloidy nie spuszczały jej z oczu. U szczytu sławy zrobiła jednak coś niewyobrażalnego - w wieku 39 lat porzuciła kino. Pojawiła się w kilkudziesięciu produkcjach, po raz ostatni w 1973 r. Zamiast kamer wybrała walkę o prawa zwierząt. Dziś Brigitte Bardot to nie tylko gwiazda filmowa, ale żywa legenda. 

Zobacz także: Emilian Kamiński zmarł po długiej walce z chorobą. "Wciąż kochamy. 1096 dni". Wzruszające słowa!

Wychodziła za mąż, rozwodziła się... i tak 4 razy

Bardot w 1952 r. wyszła za mąż za Rogera Vadima. Miała tylko 18 lat! Pięć lat później zakochani byli już po rozwodzie. Po kolejnych 2 latach 25-letnia Brigitte po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem był Jacques Charrier. Małżonkowie doczekali się razem syna Nicolasa-Jacquesa, który obecnie ma 65 lat.

W 1962 r. doszło do formalnego rozstania pary, a już w 1966 r. aktorka wyszła za mąż po raz trzeci - za Guntera Sachsa. Rozwiedli się 3 lata później. Po rozwodzie gwiazda sporo romansowała. Ostatnie, czwarte już, małżeństwo gwiazdy zostało zawarte w 1992 r. Z Bernard d'Ormalem, młodszym od żony o 7 lat, byli razem do końca.

Zobacz także: Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja - bez mszy, księdza i krzyża

Zobacz więcej zdjeć. Joanna Opozda zagrała Brigitte Bardot 

Pogrzeb Agnieszki Maciąg
Joanna Opozda zagrała Brigitte Bardot
12 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE
BRIGITTE BARDOT