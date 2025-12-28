Brigitte Bardot nie żyje. Gwiazda kina dożyła sędziwego wieku

Brigitte Bardot nie żyje. O śmierci gwiazdy poinformowała agencja AFP. Powołała się na oświadczenie, które wydała Fundacja Brigitte Bardot.

Fundacja Brigitte Bardot z ogromnym smutkiem ogłasza śmierć swojej założycielki i prezeski, Brigitte Bardot, światowej sławy aktorki i piosenkarki, która postanowiła porzucić swoją wielką karierę, aby poświęcić życie i energię dobrostanowi zwierząt oraz swojej Fundacji – można przeczytać w oświadczeniu.

Niestety osoby, które odpowiadały za poinformowanie o odejściu gwiazdy, nie przekazały ani daty śmierci Bardot, ani miejsca zgonu oraz przyczyny.

Zobacz także: To już miesiąc od śmierci Agnieszki Maciąg. "Teraz już spokojnie". Smutne słowa wdowca i samotnego taty

Brigitte Bardot 50 lat temu rzuciła świat filmu

Brigitte Bardot to legenda, skandalistka, ikona urody. Urodzona w 1934 roku w Paryżu miała być grzeczną dziewczyną z dobrego domu. Los zdecydował inaczej. Już jako nastolatka trafiła na okładkę "Elle", a jej zjawiskowa uroda szybko otworzyła jasnowłosej piękności drzwi do kina.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1956 roku, gdy zagrała w filmie "I Bóg stworzył kobietę". Ten obraz uczynił z niej międzynarodową sensację i symbol kobiecej wolności, choć wcześniej aktorka pojawiła się już w niemal 20 produkcjach.

Zobacz także: Śmierć w blasku reflektorów! 26-letnia gwiazda "Króla Lwa" brutalnie zamordowana przez swojego chłopaka

Była ślicznotką, ale chciała od życia czegoś więcej

Na ekranie była odważna, zmysłowa i niepokorna. Publiczność pokochała ją m.in. za role w filmach "Pogarda" u boku Michela Piccolego, "Viva Maria!", "Prawda", "Babette idzie na wojnę". Zagrała w ponad 40 produkcjach i współpracowała z największymi reżyserami europejskiego kina. Każdy jej film przyciągał tłumy, a styl BB natychmiast stawał się modowym hitem.

Poza ekranem jej życie było jeszcze bardziej burzliwe. Głośne romanse, cztery małżeństwa i nieustanne skandale sprawiały, że tabloidy nie spuszczały jej z oczu. U szczytu sławy zrobiła jednak coś niewyobrażalnego - w wieku 39 lat porzuciła kino. Pojawiła się w kilkudziesięciu produkcjach, po raz ostatni w 1973 r. Zamiast kamer wybrała walkę o prawa zwierząt. Dziś Brigitte Bardot to nie tylko gwiazda filmowa, ale żywa legenda.

Zobacz także: Emilian Kamiński zmarł po długiej walce z chorobą. "Wciąż kochamy. 1096 dni". Wzruszające słowa!

Wychodziła za mąż, rozwodziła się... i tak 4 razy

Bardot w 1952 r. wyszła za mąż za Rogera Vadima. Miała tylko 18 lat! Pięć lat później zakochani byli już po rozwodzie. Po kolejnych 2 latach 25-letnia Brigitte po raz drugi stanęła na ślubnym kobiercu. Jej wybrankiem był Jacques Charrier. Małżonkowie doczekali się razem syna Nicolasa-Jacquesa, który obecnie ma 65 lat.

W 1962 r. doszło do formalnego rozstania pary, a już w 1966 r. aktorka wyszła za mąż po raz trzeci - za Guntera Sachsa. Rozwiedli się 3 lata później. Po rozwodzie gwiazda sporo romansowała. Ostatnie, czwarte już, małżeństwo gwiazdy zostało zawarte w 1992 r. Z Bernard d'Ormalem, młodszym od żony o 7 lat, byli razem do końca.

Zobacz także: Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja - bez mszy, księdza i krzyża

Zobacz więcej zdjeć. Joanna Opozda zagrała Brigitte Bardot