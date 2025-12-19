Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja - bez mszy, księdza i krzyża

Magda Umer została pięknie pożegnana podczas ceremonii, która odbyła się z samego rana 19 grudnia w sali żałobnej na Powązkach Wojskowych. W tym samym miejscu wcześniej żegnano Agnieszkę Maciąg, a przed nią Joannę Kołaczkowską. Wszystkie trzy gwiazdy miały uroczystości świeckie, na których nie było duchownych ani symboli związanych z religią np. krzyża. Nie zorganizowano mszy.

Po uroczystości urna z prochami Umer została odprowadzona na miejsce spoczynku, a więc do grobu na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej, gdzie przed laty pochowano jej męża Andrzeja Przeradzkiego.

Była wierząca, ale "nie była osobą religijną". A jednak przyjęła chrzest

Magda Umer przyjęła chrzest w wieku 30 lat z "pragnienia wiary", o czym nie poinformowała swoich najbliższych. Nie powiedziała o tym rodzicom, zwłaszcza ze względu na ojca, funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa PRL, i długo nie chciała wyjawiać prawy. Gdy ta w końcu wyszła na jaw, gest córki był dla rodziny zaskoczeniem. Umer ukryła swój czyn na wiele lat. Wzięcie udziału w ceremonii religijnej było jej indywidualną, osobistą decyzją, ale ta mogła spotkać się z brakiem zrozumienia.

Chrzest Magdy odbył się jednocześnie z chrztem jej syna, a rodzicami chrzestnymi byli Kalina Jędrusik i Janusz Kondraciuk oraz Zuzanna i Daniel Łapiccy.

Nie jestem osobą religijną, ale spadła na mnie łaska wiary, wiary w znaki, w coś niezwykłego, nie tylko materialnego. Powiedziałam nawet kiedyś, że jeśli mam wybierać między metafizyką a fizyką, to wybieram metafizykę - mówiła Umer w rozmowie z Mariuszem Szczygłem.

I dodała:

Nie powiedziałam im o tym. Ja to ukryłam, nie zaprosiłam ich na chrzest. Na chrzest przyszła Zuzia i Daniel Łapiccy, którzy byli chrzestnymi mojego syna. Nie chciałam, żeby ich bolało. Całe dzieciństwo pamiętam regały z Marksem i Engelsem… Bardzo ważne dla mnie jest zdanie: "czcij ojca swego i matkę swoją", czyli ludzi, którzy dali ci życie. Bardzo młodo, bo mama była w jedenastej klasie, a tata się szykował na studia, oni byli dziećmi właściwie. Mogli mnie nie urodzić, a dali mi życie.

Ostatnie pożegnanie Umer

Pożegnanie Magdy Umer było świeckie, skromne i piękne. W uroczystości wzięło udział wiele gwiazd. Przybyli Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Janda, a nawet Wojciech Mann, który pojawił się na uroczystości mimo problemów z poruszaniem się.

