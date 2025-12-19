Nie pożegnali Magdy Umer w kościele, chociaż była wierząca. Niecodzienna decyzja - bez mszy, księdza i krzyża

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2025-12-19 12:23

Magda Umer zmarła 12 grudnia. Tydzień później odbył się jej pogrzeb. Choć w sieci nie pojawił się oficjalny nekrolog i najbliżsi nie podali daty ani miejsca ostatniego pożegnania i pochówku, na Powązkach Wojskowych, a później na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym pojawiło się mnóstwo znanych osób pragnących oddać hołd artystce. Co ciekawe, uroczystość miała charakter świecki, choć Umer uchodziła za osobę wierzącą.

Super Express Google News

Magda Umer została pięknie pożegnana podczas ceremonii, która odbyła się z samego rana 19 grudnia w sali żałobnej na Powązkach Wojskowych. W tym samym miejscu wcześniej żegnano Agnieszkę Maciąg, a przed nią Joannę Kołaczkowską. Wszystkie trzy gwiazdy miały uroczystości świeckie, na których nie było duchownych ani symboli związanych z religią np. krzyża. Nie zorganizowano mszy.

Po uroczystości urna z prochami Umer została odprowadzona na miejsce spoczynku, a więc do grobu na warszawskim Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym przy ulicy Żytniej, gdzie przed laty pochowano jej męża Andrzeja Przeradzkiego

Zobacz także: Wojciech Mann przy balkoniku, Zbigniew Zamachowski z Gabrielą Muskałą i inni. Tak pożegnali Magdę Umer

Była wierząca, ale "nie była osobą religijną". A jednak przyjęła chrzest

Magda Umer przyjęła chrzest w wieku 30 lat z "pragnienia wiary", o czym nie poinformowała swoich najbliższych. Nie powiedziała o tym rodzicom, zwłaszcza ze względu na ojca, funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa PRL, i długo nie chciała wyjawiać prawy. Gdy ta w końcu wyszła na jaw, gest córki był dla rodziny zaskoczeniem. Umer ukryła swój czyn na wiele lat. Wzięcie udziału w ceremonii religijnej było jej indywidualną, osobistą decyzją, ale ta mogła spotkać się z brakiem zrozumienia.

Chrzest Magdy odbył się jednocześnie z chrztem jej syna, a rodzicami chrzestnymi byli Kalina Jędrusik i Janusz Kondraciuk oraz Zuzanna i Daniel Łapiccy.

Zobacz także: Pogrzeb Magdy Umer. Pożegnano ją o poranku! Gwiazda odeszła dokładnie tydzień wcześniej

Nie jestem osobą religijną, ale spadła na mnie łaska wiary, wiary w znaki, w coś niezwykłego, nie tylko materialnego. Powiedziałam nawet kiedyś, że jeśli mam wybierać między metafizyką a fizyką, to wybieram metafizykę - mówiła Umer w rozmowie z Mariuszem Szczygłem.

Zobacz także: Szokujący detal na nagrobku Magdy Umer. Fani mogą być zaskoczeni

I dodała:

Nie powiedziałam im o tym. Ja to ukryłam, nie zaprosiłam ich na chrzest. Na chrzest przyszła Zuzia i Daniel Łapiccy, którzy byli chrzestnymi mojego syna. Nie chciałam, żeby ich bolało. Całe dzieciństwo pamiętam regały z Marksem i Engelsem… Bardzo ważne dla mnie jest zdanie: "czcij ojca swego i matkę swoją", czyli ludzi, którzy dali ci życie. Bardzo młodo, bo mama była w jedenastej klasie, a tata się szykował na studia, oni byli dziećmi właściwie. Mogli mnie nie urodzić, a dali mi życie.

Ostatnie pożegnanie Umer

Pożegnanie Magdy Umer było świeckie, skromne i piękne. W uroczystości wzięło udział wiele gwiazd. Przybyli Emilia Krakowska, Andrzej Seweryn, Hanna Śleszyńska, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Krystyna Janda, a nawet Wojciech Mann, który pojawił się na uroczystości mimo problemów z poruszaniem się.

Zobacz także: Magda Umer przyjęła chrzest w tajemnicy przed rodzicami. Dopiero po latach wyjawiła ten sekret

Zobacz więcej zdjęć. Zamachowski i Muskała spotkali się z Justą na pogrzebie Magdy Umer

Magda Umer wzruszająco o Joannie Kołaczkowskiej. "Darzymy ją uczuciem miłości"
Pogrzeb Magdy Umer
29 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDA UMER
POGRZEBY GWIAZD
NIE ŻYJE
POGRZEB