Szokujący detal na nagrobku Magdy Umer. Fani mogą być zaskoczeni

Małgorzata Kowalska
2025-12-19 8:44

To szczegół, który zaskoczy wielu fanów Magdy Umer. Podczas ostatniego pożegnania artystki uwagę zwraca nie tylko miejsce pochówku, ale też fakt, że na nagrobku nie pojawi się imię, pod którym znała ją cała Polska.

Miejsce pożegnania i miejsce spoczynku

Ceremonia pożegnalna Magdy Umer została zaplanowana na 19 grudnia na godzinę 9:00 w sali pożegnań na terenie Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Nie będzie to jednak miejsce jej pochówku.

Po zakończeniu uroczystości żałobnicy udadzą się na Cmentarz Ewangelicko-Reformowany przy ulicy Żytniej. Tam znajduje się grób jej męża, Andrzeja Przeradzkiego. Jak potwierdziła administracja cmentarzy, był to świadomy wybór samej Umer.

Inne imię na nagrobku. Decyzja, która zaskoczy wiele osób

Duże emocje budzi informacja dotycząca nagrobka. Z danych opublikowanych w serwisie "Grobonet" wynika, że artystka nie zostanie pochowana pod imieniem, którym posługiwała się przez lata na scenie.

Magda Umer zostanie pochowana jako Małgorzata Umer-Przeradzka. To imię i nazwisko, związane z jej życiem prywatnym i rodzinnym, ma widnieć na nagrobku zgodnie z jej wolą.

Syn artystki opowiedział o dramatycznej walce z chorobą

O przebiegu ostatnich miesięcy życia Magdy Umer mówił publicznie jej syn, Franciszek Przeradzki. Z jego relacji wynika, że w lipcu lekarze wykryli u artystki guza, który po dalszej diagnostyce okazał się nowotworem złośliwym. We wrześniu przeprowadzono operację, dającą nadzieję na poprawę stanu zdrowia.

Po zabiegu Umer na krótko wróciła do domu w październiku. W kolejnych tygodniach pojawiły się jednak powikłania, a w listopadzie doszło do poważnego krwotoku, który znacząco pogorszył jej stan. Artystka zmarła 12 grudnia w otoczeniu najbliższych.

Ostatnie pożegnanie Magdy Umer

Rodzina od początku dbała o to, by uroczystości miały spokojny, prywatny charakter. Nie ujawniono szczegółowego przebiegu ceremonii ani dodatkowych informacji organizacyjnych.

Znane są natomiast kluczowe decyzje dotyczące miejsca pochówku oraz formy upamiętnienia. Wszystkie one – jak podkreślano – były zgodne z wolą Magdy Umer i ustalone jeszcze przed jej śmiercią.

Magda Umer
MAGDA UMER