Anna Lewandowska szykuje świąteczne menu. Sprawdziliśmy, co to za smakołyki. I za ile?

Niektórzy już kilka dni przed świętami stoją przy kuchence, pichcąc kolejne dania, inni wolą zamówić coś pysznego z cateringu i mieć dzięki temu więcej czasu na inne zajęcia. Do tej drugiej kategorii należy m.in. narzeczona Marcina Hakiela, która przyznała, że nie gotuje w święta, za to stołuje się u lubiącej przygotowywanie dań mamy.

Nie każdy może liczyć na rodzinę w kwestii świątecznego jedzenia, za to catering nie zawiedzie. Co można zamówić od Anny Lewandowskiej?

Czujecie już tę magię w powietrzu? My na pewno tak! Abyś mógł skupić się na świętowaniu zamiast na gotowaniu, przygotowaliśmy dla Ciebie mega wygodne menu świąteczne! Przygotuj swoje święta i zamów u nas gotowe dania, które nie tylko robią świetne wrażenie, ale są też super zdrowe! Większość z nich jest bez dodatku cukru i pszenicy, ale wszystkie zachwycają wyrazistym smakiem i świątecznym charakterem - czytamy na stronie.

Zobacz także: Narzeczona Marcina Hakiela nie gotuje w święta. "Nie, no błagam!" - rzuciła Dominika Serowska

Catering od Lewej wcale nie od Lewej! Tak kształtują się ceny

Anna Lewandowska przez długi czas posiadała w swoim portfolio markę cateringową. Sprzedała ją, ale firma z dopiskiem "by Ann" nadal działa, a dania proponowane w serwisie Super Menu by Anna Lewandowska sygnowane są nazwiskiem gwiazdy. Jaka jest oferta bożonarodzeniowa cateringu?

Święta Bożego Narodzenia bez czerwonego barszczu to nie święta - barszczyk oczywiście znalazł się w ofercie na wyjątkowe, grudniowe dni. Litr kosztuje 15 zł. Uszka z grzybami do barszczu można kupić w cenie 39 złotych za 260 g (15 sztuk). Po barszczyku być może warto skusić się na nogę kaczki w sosie za 88 zł (2 sztuki), smażonego karpia z sosem grzybowym, który kosztuje 46 zł za 240 g, bigos z mięsem - 39 zł za 500 g, kopytka - 40 zł za 300 g, sałatkę jarzynową - 30 zł za 500 g.

Zobacz także: Zaskakujące plany Natalii Kukulskiej na święta! Tego w poprzednich latach nie było

W ofercie są też śledzie w śmietanie z żurawiną - 35 zł za 400 g albo z sosem kurkumowo-daktylowym w tej samej cenie, pierogi z kapustą i grzybami oraz okrasą z cebulki po 37 zł za 8 sztuk, ewentualnie z gęsiną z sosem śliwkowym - tu cena się nie zmienia.

Są i słodkości. Piernik kosztuje 39 zł za 500 g, ciasto z serem i makiem to 60 złotych za 700 g, z kolei tiramisu z cytrynową nutą, choco triolade albo peanut butter z czekoladą można kupić w cenie za 10,50 zł za sztukę.

To tanio czy drogo?

Zobacz także: Elżbieta Dmoch zostanie sama na święta? Pieniądze są, ale zabraknie najważniejszego

Zobacz więcej zdjęć. Wspólne kolędowanie z TVN - wszyscy patrzyli na domniemaną żonę Kuby Wojewódzkiego!

Samotne święta seniorów. Nikt do mnie nie przyjdzie… Usiądę i będę płakać? – Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.