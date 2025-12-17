Narzeczona Marcina Hakiela nie gotuje w święta. "Nie, no błagam!" - rzuciła Dominika Serowska

Dominika Serowska na początku grudnia zeszłego roku została mamą. Romeo przyszedł na świat 4 grudnia, a trzy tygodnie później Dominika, jej partner Marcin Hakiel i synek spędzali razem pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia. W tym roku na pewno będzie im nieco łatwiej, bo Romeo to już roczniak, a jego mama wróciła do formy, wzięła nawet udział w kilku programach telewizyjnych z "Królową przetrwania" na czele.

Ostatnio w jednym z wywiadów Serowska została zapytana o przygotowania do świąt. Wyznała, że ani myśli gotować!

Serowska nie będzie gotować. Ma od tego mamę!

W rozmowie z Plotkiem Serowska opowiedziała o świętach, które zbliżają się wielkimi krokami. Okazuje się, że nie będzie gotować, bo... nie gotuje, ma za to inne talenty:

Nie, no błagam! Ja nie gotuję! Na szczęście mam inne talenty. Wszystkie kulinarne aspekty zostawiam mojej mamie, ona bardzo lubi dla nas gotować, a my lubimy się gościć. U nas na stole wigilijnym można znaleźć barszcz czerwony z uszkami, pierogi czy rybę po grecku. W deserach jesteśmy mniej tradycyjni, ja np. bardzo lubię bezę z owocami.

Całe szczęście, że Serowska ma tak utalentowaną mamę, która chętnie przyrządza smakowite cuda.

Nieco ponad rok temu Serowska została mamą

Od ponad roku Dominika sama jest mamą. Na początku grudnia razem z narzeczonym, Marcinem Hakielem, świętowała pierwsze urodziny swojego synka. I to z prawdziwym rozmachem - z dekoracjami jak z baśni, ogromną jedynką świecącą w centrum sali, na której odbywała się impreza, i kolorystycznie dopracowanym tłem. Romeo Hakiel dostał przyjęcie, które trudno będzie komukolwiek przebić.

Właśnie na tym zależało młodym rodzicom. Oboje pragnęli, by pierwsze urodziny ich dziecka były wyjątkowe. Teraz przed maluchem pierwsze świadome święta. W zeszłym roku chłopiec celebrował je jako zaledwie kilkutygodniowe niemowlę.

