Rodzice roku! Hakiel i Serowska zorganizowali Romeo bajkowe pierwsze urodziny

Marcin Hakiel i Dominika Serowska wyprawili synkowi Romeo bajkowe pierwsze urodziny – dekoracje wyglądały jak z filmowego planu.

Wśród atrakcji pojawił się m.in. dziecięcy mini–Mercedes, neonowe napisy oraz imponujące balonowe konstrukcje.

Internauci nie kryli zachwytu rodziną, a zdjęcia z imprezy zebrały setki serduszek i komentarzy.

Pierwsze urodziny Romeo Hakiela jak z bajki

Marcin Hakiel i Dominika Serowska od początku wiedzieli, że pierwsze urodziny ich synka będą czymś wyjątkowym – i słowa zdecydowanie dotrzymali. W mediach społecznościowych pojawiły się kadry z przyjęcia, które mogłyby posłużyć jako katalog inspiracji dla najbardziej wymagających rodziców. Kolorowe balony, gigantyczna świecąca cyfra „1”, neon „Happy Birthday” oraz bohaterowie bajkowego motywu stworzyli scenografię, jakiej nie powstydziłaby się żadna dziecięca bajka.

Mały Romeo w centrum wydarzeń

Największą atrakcją – przynajmniej dla małego jubilata – okazał się biały, dziecięcy samochód stylizowany na luksusową terenówkę. Romeo zasiadł za kierownicą jak prawdziwy mistrz ceremonii, a internautów rozczulił podpis „ROMEO” na tablicy rejestracyjnej zabawkowego auta. Rodzice nie kryli dumy, a zdjęcia szybko obiegły sieć i zebrały lawinę serduszek.

Wśród zdjęć znalazły się także bardziej intymne, rodzinne kadry – przytuleni rodzice, Romeo wtulony w tatę, Dominika czuwająca obok chłopców. To ten typ fotografii, który zatrzymuje na chwilę scrollowanie. Widać na nich prawdziwą bliskość, ciepło i szczęście, które – jak podkreślają internauci – „aż bije z ekranu”.

Impreza dopracowana w każdym szczególe

Dekoracje zachwycały nie tylko kolorystyką, ale i pomysłem. Motyw cyrkowo–bajkowy z pluszowymi zwierzętami, ogromnymi girlandami balonów i czerwonym dywanem prowadzącym do stołu sprawił, że cała przestrzeń wyglądała jak scenografia do dziecięcego musicalu. Dominika pochwaliła się również perfekcyjnie przygotowaną częścią cateringową – eleganckie nakrycia, szklanki w odcieniach butelkowej zieleni, czerwone serwetki i smakołyki ułożone z aptekarską precyzją.

Nie zabrakło też podziękowań dla ekip dekoratorskich. Influencerka podkreśliła, że efekt końcowy to zasługa osób, z którymi współpracuje od dawna – i które „zawsze robią magię”.

Romeo – oczko w głowie rodziców

Nie jest tajemnicą, że Romeo jest dla rodziców absolutnym centrum świata. Pierwsze urodziny były więc nie tylko powodem do hucznego świętowania, ale również symbolicznym zamknięciem pierwszego roku wspólnego rodzicielstwa. Internauci nie mają wątpliwości – Hakiel i Serowska tworzą dziś jedną z najbardziej zgranych i ciepłych rodzin w polskim show-biznesie. I absolutnie nie kryją się ze swoim szczęściem.

