Za kulisami "Rolnik szuka żony" wydarzyło się coś, o czym nikt nie mówi. Tylko my znamy szczegóły relacji Basi i Mateusza!

Gdy w finale "Rolnik szuka żony" Basia i Mateusz pojawili się razem i wspominali o "iskierkach", wydawało się, że to jedna z tych historii, które mają szansę przetrwać także poza kamerami. Basia – jedyna rolniczka tej edycji – nie ukrywała, że to Mateusz "skradł jej serce", a wspólne rozmowy od początku dawały jej dużo pozytywnych emocji. W "Pytaniu na śniadanie" oboje zapewniali, że pracują nad relacją, chcą dać jej czas i przestrzeń, by mogła się naturalnie rozwinąć.

Nadzieję na powodzenie tej znajomości miała także Marta Manowska. W śniadaniówce mówiła:

Bardzo trzymam za nich kciuki. Są na etapie docierania się, ustalania granic, zasad. Są dojrzali, inni niż pozostali uczestnicy, ale mogą to dobrze poukładać.

Choć wszyscy fani "Rolnik szuka żony" byli pełni nadziei i bardzo im kibicowali, ich historia szybko przybrała inny kierunek.

Tylko u nas! Ujawniamy: Basia i Mateusz nie są już razem

Jak udało nam się dowiedzieć, związek Basi i Mateusza z "Rolnik szuka żony" nie przetrwał próby czasu. Informację potwierdziło nam źródło z ich otoczenia.

To koniec. Rozstali się już po programie. Próbowali, ale to była bardziej sympatia niż uczucie. Lepiej było odpuścić, niż ciągnąć to na siłę.

Według naszego informatora oboje po prostu nie znaleźli wspólnego rytmu w codzienności. Z czasem stało się jasne, że więcej ich dzieli niż łączy, a telewizyjna chemia i zauroczenie nie przełożyły się na prawdziwy związek.

Internauci od początku to przewidywali

Choć wiadomość o rozstaniu Basi i Mateusza jest nowa, dla wielu widzów nie będzie zaskoczeniem. Po emisji finału i późniejszych materiałów w sieci roiło się od komentarzy:

Coś na siłę chcą nam udowodnić, ale oczy nie kłamią;

Łezka się u Pani zakręciła, czyli żal, że się nie spełniło. Nie patrzą na siebie,stoją w oddaleniu;

Ja tu związku żadnego nie widzę, obejmuje ją jak koleżankę z pracy albo siostrę;

Wygląda to mega sztucznie, jakby się umówili że w programie zagrają razem parę;

Z tej mąki chleba nie będzie.

Fani programu już wtedy pisali, że para wyglądała, jakby była razem "na siłę", a ich mowa ciała mówiła więcej niż zapewnienia przed kamerami.

To już koniec historii Basi i Mateusza

Choć Manowska kibicowała, a sami zainteresowani deklarowali chęć budowania relacji, rzeczywistość okazała się inna. Basia i Mateusz rozstali się, zanim zdążyli stworzyć trwały związek. Ich wątek w programie "Rolnik szuka żony" wzbudzał spore emocje, ale ostatecznie zakończył się inaczej, niż oczekiwali fani.

