Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca nowym wizerunkiem. Rolniczka przeszła metamorfozę i wygląda kwitnąco

Basia z "Rolnik szuka żony" od dziecka wiedziała, że jej życie będzie związane ze wsią. Dziś prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mlecznego, a oprócz tego – wymarzone gospodarstwo agroturystyczne. Pomaga jej rodzina, która zawsze była dla niej największym wsparciem.

Każdy jej dzień zaczyna się od zapachu siana i stukotu końskich kopyt. Hoduje konie i przyznaje, że poranek, gdy wypuszcza je ze stajni, to dla niej najpiękniejszy moment dnia.

To właśnie wtedy czuję, że żyję

– mówi z uśmiechem bohaterka 12. sezonu "Rolnik szuka żony".

Miłość do folkloru i scena. Basia zachwyca w zespole pieśni i tańca

Jej życie zmieniło się, gdy nauczycielka muzyki w podstawówce dostrzegła jej talent i zapisała do zespołu pieśni i tańca. Od tego czasu Barbara zakochała się w kulturze kurpiowskiej. Dziś sama jest kierowniczką zespołu folklorystycznego, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie! Była też sołtyską swojej miejscowości – potrafi zarządzać ludźmi i inspirować innych.

Nie boję się wyzwań. Lubię, kiedy wokół coś się dzieje

– przyznaje. A przy okazji? Gotuje jak marzenie!

Basia ma za sobą nieudany związek. Czy znajdzie miłość w "Rolnik szuka żony"?

Choć życie nie zawsze ją oszczędzało, Basia się nie poddaje. Była zaręczona, ale związek rozpadł się tuż przed ślubem. Dziś jednak patrzy w przyszłość z nadzieją i nową energią.

Chcę znaleźć mężczyznę, który mnie zrozumie, będzie wsparciem i po prostu – będzie przy mnie

– mówiła szczerze.

W mężczyznach ceni szczerość, pracowitość i spokój. Największym marzeniem Basi jest rodzina, dom pełen śmiechu dzieci i ktoś, kto po ciężkim dniu poda jej kubek gorącej herbaty i po prostu mocno przytuli.

W "Rolnik szuka żony" o jej serce starało się trzech mężczyzn - Mateusz, Michał i Grzegorz. Ten ostatni odjechał już z gospodarstwa rolniczki, jednak "w grze" pozostaje jeszcze dwóch panów. Czy któryś z nich okaże się tym jedynym? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach programu.

Nowa Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca!

Jej metamorfoza to nie tylko zmiana w wyglądzie – choć trzeba przyznać, że Basia dziś wygląda kwitnąco. Rolniczka postanowiła bowiem przyciemnić włosy, co dodało jej charakteru. Na zdjciach widać też przemianę w myśleniu i pewności siebie. Basia to już nie tylko gospodyni z Kurpi, ale kobieta, która zna swoją wartość i wie, czego chce od życia.

