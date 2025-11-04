Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca nowym wizerunkiem. Rolniczka przeszła metamorfozę i wygląda kwitnąco

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-04 16:06

Jeszcze niedawno mówiła o sobie skromnie: "Kurpiana z krsi Ignata", dziś błyszczy pewnością siebie i kobiecym urokiem. Barbara, 32-latka z Mazowsza, przeszła ogromną przemianę – zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Z gospodyni i sołtyski stała się pewną siebie kobietą. Na nowych zdjęciach zachwyca!

Basia z "Rolnik szuka żony" od dziecka wiedziała, że jej życie będzie związane ze wsią. Dziś prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne nastawione na hodowlę bydła mlecznego, a oprócz tego – wymarzone gospodarstwo agroturystyczne. Pomaga jej rodzina, która zawsze była dla niej największym wsparciem.

Każdy jej dzień zaczyna się od zapachu siana i stukotu końskich kopyt. Hoduje konie i przyznaje, że poranek, gdy wypuszcza je ze stajni, to dla niej najpiękniejszy moment dnia.

To właśnie wtedy czuję, że żyję

– mówi z uśmiechem bohaterka 12. sezonu "Rolnik szuka żony".

Nie przegap: Już po ślubie! Kandydat Kamili Boś z "Rolnik szuka żony" pokazał zdjęcia. Tylko spójrzcie na pannę młodą!

Miłość do folkloru i scena. Basia zachwyca w zespole pieśni i tańca

Jej życie zmieniło się, gdy nauczycielka muzyki w podstawówce dostrzegła jej talent i zapisała do zespołu pieśni i tańca. Od tego czasu Barbara zakochała się w kulturze kurpiowskiej. Dziś sama jest kierowniczką zespołu folklorystycznego, a na scenie czuje się jak ryba w wodzie! Była też sołtyską swojej miejscowości – potrafi zarządzać ludźmi i inspirować innych.

Nie boję się wyzwań. Lubię, kiedy wokół coś się dzieje

– przyznaje. A przy okazji? Gotuje jak marzenie!

Polecamy: Afera w "Rolnik szuka żony"! Krzysztof pokazał gospodarstwo i się zaczęło – widzowie w szoku

Basia ma za sobą nieudany związek. Czy znajdzie miłość w "Rolnik szuka żony"?

Choć życie nie zawsze ją oszczędzało, Basia się nie poddaje. Była zaręczona, ale związek rozpadł się tuż przed ślubem. Dziś jednak patrzy w przyszłość z nadzieją i nową energią.

Chcę znaleźć mężczyznę, który mnie zrozumie, będzie wsparciem i po prostu – będzie przy mnie

– mówiła szczerze.

W mężczyznach ceni szczerość, pracowitość i spokój. Największym marzeniem Basi jest rodzina, dom pełen śmiechu dzieci i ktoś, kto po ciężkim dniu poda jej kubek gorącej herbaty i po prostu mocno przytuli.

W "Rolnik szuka żony" o jej serce starało się trzech mężczyzn - Mateusz, Michał i Grzegorz. Ten ostatni odjechał już z gospodarstwa rolniczki, jednak "w grze" pozostaje jeszcze dwóch panów. Czy któryś z nich okaże się tym jedynym? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach programu.

Nowa Basia z "Rolnik szuka żony" zachwyca!

Jej metamorfoza to nie tylko zmiana w wyglądzie – choć trzeba przyznać, że Basia dziś wygląda kwitnąco. Rolniczka postanowiła bowiem przyciemnić włosy, co dodało jej charakteru. Na zdjciach widać też przemianę w myśleniu i pewności siebie. Basia to już nie tylko gospodyni z Kurpi, ale kobieta, która zna swoją wartość i wie, czego chce od życia.

Obejrzyjcie nowe zdjęcia Basi w naszej galerii!

Super Express Google News
Basia z Rolnik szuka żony
37 zdjęć
"Rolnik szuka żony": Adam już pocieszył się po rozstaniu z Wiktorią. Spotyka się z inną!
Sonda
Lubisz program "Rolnik szuka żony"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLNIK SZUKA ŻONY