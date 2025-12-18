Magdalena Cielecka poluje na błyskotki i ciuszki. Jej stylizacja zwala z nóg!

Magdalena Cielecka w Warszawie niczym na tygodniu mody

Magdalena Cielecka została zauważona przez fotografa podczas małych zakupów. Nie wiadomo, czy wybierała prezenty, czy może coś dla siebie? W każdym razie była żywo zainteresowana nie tylko fatałaszkami, ale i luksusową biżuterią, którą oglądała w butiku przy ul. Mokotowskiej w Warszawie, gdzie większość z polskich gwiazd chadza na zakupy.

Wystrojona w zieloną kurtkę-bomberkę, granatową koszulę i czarną spódnicę oraz modne, zamszowe kozaki 53-letnia aktorka z uwagą zaglądała w gabloty pełne świecidełek.

Wychodząc ze sklepu na ulicę Magda Cielecka uzupełniła modną stylizację o dodatki - okulary przeciwsłoneczne z niebieskimi szkłami i hit tego sezonu - tak zwaną "balaclavę", czyli połączenie kaptura, czapki i szalika.

Magdalena Cielecka - ikona polskiej mody, telewizji i teatru

Magda Cielecka to jedna z najbardziej cenionych i charyzmatycznych polskich aktorek. Od lat zachwyca zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie – znana jest z odważnych, intensywnych ról i bezkompromisowego podejścia do zawodu. Przez lata była związana m.in. z warszawskim Nowym Teatrem, a krytycy regularnie wymieniają ją wśród aktorskiej elity.

W ostatnich latach Cielecka skupia się na ambitnych projektach teatralnych, ale nie tylko. Pojawia się również w filmach i serialach, gdzie często wciela się w silne, niejednoznaczne bohaterki. Jej role są oszczędne w formie, ale pełne emocji – to jej znak rozpoznawczy. "Chyłka", "Belfer", "Pakt" czy głośny "Pitull" to tylko niektóre z jej ostatnich ról. Wkrótce także zobaczymy ją w nowej adaptacji "Lalki".

Magdalena Cielecka - życie prywatne i związki

Oprócz ról i modowych wyborów - duże zainteresowanie mediów od lat budzi także jej życie prywatne. Przez długi czas była związana z aktorem Andrzejem Chyrą – ich relacja uchodziła za jedną z najbardziej tajemniczych i burzliwych w polskim show-biznesie. Para rzadko pojawiała się publicznie, stroniła od wywiadów i konsekwentnie chroniła swoją prywatność. Związek zakończył się po kilku latach, ale do dziś wspominany jest jako jeden z najgłośniejszych w artystycznym środowisku. A Cielecka i Chyra nadal się przyjaźnią i często razem pracują.

Obecnie Magda Cielecka związana jest z aktorem Bartoszem Gelnerem, młodszym od niej o 16 lat. Choć początkowo ich relacja wzbudzała spore emocje i komentarze, para udowodniła, że różnica wieku nie ma dla nich znaczenia. Także dziś aktorka konsekwentnie unika medialnego ekshibicjonizmu. Niemal nigdy nie pozują razem.

