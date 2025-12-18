Magdalena Cielecka poluje na błyskotki i ciuszki. Jej stylizacja zwala z nóg!

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2025-12-18 4:41

Magdalena Cielecka (53 l.) to prawdziwa ikona mody. Choć wiele polskich aktorek śledzi trendy, ona nadal wyróżnia się na ich tle. Paparazzi przyłapali ją podczas świątecznych zakupów w oryginalnej stylizacji i świetnym humorze.

Magdalena Cielecka w Warszawie niczym na tygodniu mody

Magdalena Cielecka została zauważona przez fotografa podczas małych zakupów. Nie wiadomo, czy wybierała prezenty, czy może coś dla siebie? W każdym razie była żywo zainteresowana nie tylko fatałaszkami, ale i luksusową biżuterią, którą oglądała w butiku przy ul. Mokotowskiej w Warszawie, gdzie większość z polskich gwiazd chadza na zakupy.

Wystrojona w zieloną kurtkę-bomberkę, granatową koszulę i czarną spódnicę oraz modne, zamszowe kozaki 53-letnia aktorka z uwagą zaglądała w gabloty pełne świecidełek.

Wychodząc ze sklepu na ulicę Magda Cielecka uzupełniła modną stylizację o dodatki - okulary przeciwsłoneczne z niebieskimi szkłami i hit tego sezonu - tak zwaną "balaclavę", czyli połączenie kaptura, czapki i szalika.

Zobacz również: Ciężarna aktorka w odważnej kreacji na premierze. Zapomniała spodni?! Za to Cielecka pokazała klasę

Magdalena Cielecka - ikona polskiej mody, telewizji i teatru

Magda Cielecka to jedna z najbardziej cenionych i charyzmatycznych polskich aktorek. Od lat zachwyca zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie – znana jest z odważnych, intensywnych ról i bezkompromisowego podejścia do zawodu. Przez lata była związana m.in. z warszawskim Nowym Teatrem, a krytycy regularnie wymieniają ją wśród aktorskiej elity.

W ostatnich latach Cielecka skupia się na ambitnych projektach teatralnych, ale nie tylko. Pojawia się również w filmach i serialach, gdzie często wciela się w silne, niejednoznaczne bohaterki. Jej role są oszczędne w formie, ale pełne emocji – to jej znak rozpoznawczy. "Chyłka", "Belfer", "Pakt" czy głośny "Pitull" to tylko niektóre z jej ostatnich ról. Wkrótce także zobaczymy ją w nowej adaptacji "Lalki".

Zobacz również: Tak wyglądają kulisy "Lalki" Netflixa! Łęcka w szlafroku i crocsach pod balową suknią to hit

Magdalena Cielecka - życie prywatne i związki

Oprócz ról i modowych wyborów - duże zainteresowanie mediów od lat budzi także jej życie prywatne. Przez długi czas była związana z aktorem Andrzejem Chyrą – ich relacja uchodziła za jedną z najbardziej tajemniczych i burzliwych w polskim show-biznesie. Para rzadko pojawiała się publicznie, stroniła od wywiadów i konsekwentnie chroniła swoją prywatność. Związek zakończył się po kilku latach, ale do dziś wspominany jest jako jeden z najgłośniejszych w artystycznym środowisku. A Cielecka i Chyra nadal się przyjaźnią i często razem pracują.

Obecnie Magda Cielecka związana jest z aktorem Bartoszem Gelnerem, młodszym od niej o 16 lat. Choć początkowo ich relacja wzbudzała spore emocje i komentarze, para udowodniła, że różnica wieku nie ma dla nich znaczenia. Także dziś aktorka konsekwentnie unika medialnego ekshibicjonizmu. Niemal nigdy nie pozują razem.

Zobacz również: Przyłapani! Magda Cielecka z Bartoszem Gelnerem na czerwonym dywanie. Ale na "ściance" jak zawsze pozowali sami

Super Express Google News
Wieniawa i Cielecka imprezują razem na mieście. Zamówiły taksówkę, żeby przejechać 500 metrów
Magdalena Cielecka na zakupach
26 zdjęć
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAGDALENA CIELECKA