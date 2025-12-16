Sandra Kubicka wyniosła się z domu i nadaje z nowego mieszkania! Pokazała łazienkę

Sandra Kubicka latem prawiła w sieci o swoim wymarzonym ogrodzie należącym do domu, który dzieliła z Baronem. Pokazała w sieci wizualizacje, opowiadała o szklarni, kuchni ogrodowej, domku gościnnym i zieleni. Ale jesienią złożyła pozew o rozwód, a w połowie grudnia wyniosła się z willi, by "zacząć na świeżo" w nowym, dopiero co wyremontowanym mieszkaniu.

Pewnie się domyślacie, widzicie, że otoczenie się zmieniło. Będę nagrywać współprace reklamowe częściej stąd. To jest moje nowe mieszkanie. Nikt nikogo nie wyrzucił, od razu tutaj ucinam wszystkie spekulacje, jakieś wymysły - wyznała modelka w jednym z instagramowych nagrań.

Nowe mieszkanie, nowy początek

Niedawno wyszło na jaw, że Kubicka i Baron znów się rozwodzą. Pierwsze podejście do formalnego zakończenia relacji z mężem Sandra wykonała rok temu. O wszystkim opowiedziała w marcu 2025, a w maju miała odbyć się rozprawa rozwodowa. Wtedy jednak partnerzy postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę.

Po kilku miesiącach stało się jasne, że happy endu jak z bajki nie będzie. W grudniu 2025 r. Pudelek poinformował, że Kubicka 28 listopada ponownie złożyła pozew o rozwód. 16 grudnia sama gwiazda przyznała, że wyprowadziła się z domu i już urządza się w nowym lokum.

Wszystko jest okej. Nadal jesteśmy właścicielami domu. Ja tam jeżdżę, kursuję, sobie powoli przygotowuję to mieszkanie, bo dopiero jest świeże po remoncie, jeszcze pachnie farbą. Robię pokój Leosiowi, muszę tapetę mu tam nakleić, rozpakowuję, przygotowuję garderobę, nie śpieszy mi się. Natomiast będziecie widzieć współprace stąd, to jest normalne. No, ale nikt nikogo nie wyrzucił, nic się nie dzieje. To była moja decyzja, że chcę na świeżo - mówiła na Instagramie.

Kubicka zaprezentowała swoim fanom pierwsze ujęcia mieszkania - marmurową łazienkę z dopasowanym do płytek koszem na śmieci. Jak wam się podoba?

