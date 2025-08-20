Mąż i dziecko w Polsce, a Sandra Kubicka błyszczy w Grecji. Wyjechała sama, ale samotna wcale nie jest

Sandra Kubicka wybrała się na wakacje do Grecji – bez męża i dziecka, ale w towarzystwie przyjaciela i znajomego małżeństwa.

Modelka zachwyciła fanów zdjęciami w bikini i wakacyjnych stylizacjach – internauci zasypali ją komplementami.

Choć macierzyństwo wypełnia jej codzienność, Sandra nie zapomina o chwili dla siebie i regeneracji.

Na Instagramie Sandry Kubickiej pojawiły się gorące zdjęcia z pięknej greckiej wyspy Mykonos. Widać na nich, jak modelka błyszczy w bikini, relaksuje się na plaży i sączy zielone drinki. Ponoć towarzyszy jej bliski przyjaciel, a także zaprzyjaźnione małżeństwo, z którym wspólnie korzystają ze słońca i uroku tamtejszych kurortów.

Stylizacje jak z katalogu

Kubicka od lat uchodzi za ikonę stylu w social mediach i po raz kolejny udowodniła, że wakacyjna moda to jej żywioł. Na zdjęciach widać ją m.in. w jasnym bikini, które podkreśla opaleniznę, w zestawie z beżową narzutką i modną chustką na głowie. Na innym ujęciu pozuje w efektownym komplecie – krótkich szortach i lekkiej koszuli w odcieniach nude. Całość dopełniają dodatki: złota biżuteria, zegarek i ciemne okulary przeciwsłoneczne.

Zobacz: Sandra Kubicka zapomniała bikini. Zrzuciła, co miała na sobie i bez ubrań wskoczyła do jeziora!

Uśmiechnięta i zrelaksowana Kubicka uśmiecha się do obiektywu

Sandra Kubicka nie ukrywa, że urlop był jej potrzebny. Odkąd została mamą, jej życie mocno się zmieniło. Choć często podkreśla, że macierzyństwo daje jej ogrom szczęścia, to nie zapomina też o chwili dla siebie. Na jednym ze zdjęć modelka pozuje z przystojnym mężczyzną w strefie plażowej. Oboje uśmiechają się szeroko, a podpis pod fotografią rozwiewa wszelkie wątpliwości: „Just me explaining to people on this entire trip that I’m a mom of a human child 😂” – napisała z humorem.

Mąż i dziecko w Polsce

Choć Baroni i Leoś zostali w kraju, Sandra nie sprawia wrażenia przygnębionej rozłąką. Widać, że wyjazd to dla niej forma regeneracji i czas, by nabrać sił do nowych wyzwań. Towarzystwo bliskich przyjaciół sprawia, że gwiazda może poczuć się swobodnie i naprawdę odpocząć. Nie zabrakło także zdjęć z luksusowych lokali, eleganckich restauracji i modnych plażowych klubów. To właśnie tam Kubicka, znana ze swojego zamiłowania do życia w rytmie glamour, czuje się jak ryba w wodzie.

Zobacz: One rozpalają wyobraźnię! Najponętniejsze Polki show-biznesu wg AI. Zobacz, kto trafił na listę!