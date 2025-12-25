Roksana Węgiel miała 19 lat, gdy została macochą

Roksana Węgiel (20 l.) to jedna z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała "The Voice Kids" i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi z medialnych afiszy. Młodziutka wokalistka dosłownie dorastała na oczach widzów, a część z nich nadal widzi w niej dziecko. Być może też właśnie dlatego, jej związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem (29 l.) wzbudza tak wielkie zainteresowanie.

Zakochani pobrali się w sierpniu 2024 roku. Wtedy też zaledwie 19-letnia Roksana Węgiel została... macochą! Kevin Mglej przed laty był bowiem związany z aktorką Malwiną Dubowską. W 2020 roku para doczekała się syna William. Co ciekawe, chłopiec jest równolatkiem młodszego brata Roksany.

Roksana Węgiel spędziła Wigilię w towarzystwie teściów

Dla młodych małżonków rodzina jest niezwykle ważna. Nie wyobrażają sobie, by świąteczny czas spędzić z daleka od bliskich. W tym roku w Wigilię udali się do rodziców Kevina. Towarzyszył im również mały William. 20-letnia gwiazda zamieściła w sieci kilka rodzinnych kadrów ze świąt. Roksana ma bardzo dobre relacje z teściami.

Od samego początku byli bardzo kochani i przyjęli mnie do rodziny z otwartymi ramionami. Wspominam to spotkanie naprawdę bardzo miło. Później zbudowaliśmy silne relacje. Z Kevinem w każdej wolnej chwili staramy się spędzać czas z rodziną – jeździmy zarówno do jego rodziców, jak i do moich - wspominała w rozmowie z portalem Eska.

