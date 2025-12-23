Roksana Węgiel zadaje szyku w luksusowym kurorcie! Wzrok przyciąga futrzana czapka i... pełne usta gwiazdy

2025-12-23 11:36

Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili udać się na przedświąteczny wypoczynek. Tym razem porzucili cieplejsze klimaty na rzecz luksusowego kurortu narciarskiego w Szwajcarii. Relacją z wyjazdu piosenkarka pochwaliła się na Instagramie. Nawet na stoku narciarskim prezentowała się niczym gwiazda Hollywood!

Roksana Węgiel wypoczywała z ukochanym w luksusowym kurorcie

Mimo napiętego grafiku Roksanie Węgiel (20 l.) udało się znaleźć kilka dni wolnego. Młoda piosenkarka z mężem gdy tylko mogą pakują walizki i wylatują z Polski. Do tej pory wybierali raczej ciepłe kraje. Jednak na początku grudnia postanowili skorzystać z zimowej aury i udali się do popularnego kurortu narciarskiego. Jednak nie dla nich Zakopane czy Białka Tatrzańska! Zakochani wybrali się do Szwajcarii!

Roksana WęgielKevin Maglej gościli w szwajcarskim Sankt Moritz. Piosenkarka relacjonowała ich wyjazd na Instagramie. Producent muzyczny również pokazał w swoich mediach społecznościowych pokazał, jak spędzała czas na szusowaniu po perfekcyjnie przygotowanych trasach, korzystając z pięknej pogody i spektakularnych widoków. Za takie warunki trzeba słono zapłacić. Sankt Moritz to jeden najdroższych i najbardziej luksusowych kurortów zimowych na świecie.

Roksana Węgiel zadaje szyku na stoku. Jak z żurnala

Na kilka dni przed świętami Roksana wrzuciła na Instagram serię zdjęć z wyjazdu z podpisem "St.Moritz memories". Widać na nich jak pozuje na tle gór czy malowniczej szwajcarskiej wioski. Trzeba przyznać, że Roxie nawet na stoku prezentuje się równie szykownie, co na scenie. W czarnym stroju, futrzanej czapce i dużych, ciemnych okularach wygląda niczym gwiazda Hollywood.

Po poster zaroiło się od komplementów. Jednak kilka osób zwróciło uwagę na pełne usta piosenkarki. Plotki o tym, że 20-latka korzysta z zabiegów upiększających powracają regularnie. I nie da się zaprzeczyć, że jej usta są coraz większe. Jednak Roxie, by ponętny wygląd ust zawdzięczała medycynie estetycznej i konsekwentnie podkreśla, że jej pełne usta to sama natura, która jedynie podkreślona jest makijażem.

To jest śmieszne, niech każdy zajmie się swoim życiem i swoimi ustami - mówiła w rozmowie z portalem Pomponik.

Roksana Węgiel
26 zdjęć

Roksana Węgiel w mocnych słowach: "Miałam okazję zejść na złą drogę"
