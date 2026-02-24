Łącz w koronce, Trojanowska w czerni, a żona Janowskiego w spódnicy, a jakby bez. Sporo pokazała!

23 lutego w warszawskim hotelu Novotel Centrum odbyła się Gala Perfect SPA Awards 2026 – wydarzenie nazywane "polskimi Oscarami SPA i Wellness". Na ściance pojawiły się znane twarze, a stylizacje idealnie pasowały do klimatu wieczoru: elegancko, kobieco i z odrobiną błysku. Ale tym razem nie chodziło tylko o klasykę.

SPA na salonach. Gwiazdy pokazały klasę

Wśród gości nie zabrakło znanych nazwisk. Monika Richardson wybrała błysk i wieczorowy glamour, Elżbieta Romanowska postawiła na czerń, a całość dopełniali Robert i Monika Janowscy, którzy pokazali się w dopasowanych, eleganckich stylizacjach. To był wieczór, w którym klasyka spotkała się z modową zabawą – i wyszło z tego dokładnie to, co na ściance lubimy najbardziej: różnorodność. Kto się wyróżnił?

Laura Łącz udowodniła, że koronka nie musi być „słodka”. Wybrała beżowy, koronkowy garnitur, który wyglądał bardzo elegancko i jednocześnie lekko – jak propozycja dla kogoś, kto chce wyglądać szykownie, ale nie sztywno. Całość była dopracowana w detalach, bez przesady, za to z wyczuciem. To styl, który na takich galach zawsze się broni.

Izabela Trojanowska poszła w totalną czerń i zagrała minimalizmem. Czarny, długi garnitur w połączeniu z jasnym topem stworzył mocny, wyrazisty kontrast – klasyka, która nie potrzebuje ozdobników. Trojanowska wyglądała jak ktoś, kto zna swój styl i nie musi nikomu nic udowadniać. Prosto, elegancko, z charakterem.

A potem wchodzi Monika Janowska i robi „efekt”. Jej stylizacja była najbardziej komentowana, bo postawiła na przezroczystą spódnicę, która w świetle fleszy wyglądała, jakby była „prawie niewidzialna”. To modowy trik znany z czerwonych dywanów: niby elegancko, niby klasycznie, ale z pazurem i odwagą. I właśnie dlatego to ona najmocniej przyciągała spojrzenia – na zdjęciach taki detal działa jak magnes.

Perfect SPA Awards 2026 – co to za gala?

To 16. edycja konkursu wyróżniającego najlepsze obiekty SPA & Wellness oraz marki z rynku beauty, medical i wellness. Podczas gali wręczono także wyróżnienia SPA Biznes Awards 2025, a wydarzenie poprowadził Conrado Moreno. Partnerem głównym była Polska Organizacja Turystyczna.

