Kubicka jak "czerwony alarm", Gąsiewska w krawacie, ale to Krzan skradła show modowym twistem. Nowy trend?

Czerwień Kubickiej była jak syrena alarmowa – nie dało się jej nie zauwazyć. Gąsiewska przyszła w wersji „cool girl” z krawatem, ale i tak wszyscy patrzyli na Izę Krzan. Bo ona zrobiła coś, co na ściankach wciąż jest rzadkością: zagrała warstwami i zasugerowała nowy trend.

  • Sandra Kubicka postawiła na lakierowaną czerwień i wyglądała jak „czerwony alarm” – mocno, równo, bez kompromisów.
  • Wiktoria Gąsiewska zagrała luzem i krawatem, czyli detalem, który natychmiast robi cały look.
  • Izabella Krzan skradła show warstwami – spódnica na spodniach może być sygnałem nowego trendu na polskich ściankach.

"The Floor VIP Challenge" – o co chodzi?

W odcinku specjalnym teleturnieju "The Floor" zamiast anonimowych graczy na planszy pojawiają się znane twarze. Liczy się wiedza, refleks i strategia, bo przejmuje się kolejne pola podłogi, wyzywając rywali na pojedynki. Emisja zaplanowana jest na 1 marca o 17:55 na antenie TVN.

Gwiazdy na pokazie odcinka specjalnego "The Floor"

Na pokazie odcinka specjalnego "The Floor VIP Challenge" gwiazdy postawiły na stylizacje, które mają robić wrażenie nie tylko na żywo, ale i na zdjęciach. I robiły – każda inaczej, każda na własnych zasadach.

Sandra Kubicka wybrała opcję, która działa zawsze: total look w mocnym kolorze. Lakierowana czerwień wyglądała jak "czerwona syrena alarmowa" – krótka kurtka i mini w tym samym wykończeniu odbijały światło i od razu dawały efekt wow. To stylizacja, która nie prosi o uwagę, tylko ją bierze. Do tego proste, ciemne botki i całość była zamknięta tak, żeby nic nie odciągało od głównego punktu programu: koloru i faktury.

Wiktoria Gąsiewska poszła w klimat bardziej miejski, lekko retro i bardzo "bez spiny" Skórzana kurtka, jasne jeansy i krawat – detal, który zrobił cały look. Ten krawat to sygnał: wraca zabawa męskimi akcentami i styl "college", ale w wersji współczesnej. Zestaw wyglądał jak gotowa stylizacja na co dzień, tylko podkręcona dodatkiem, który natychmiast przyciąga wzrok.

A na deser Maria Jeleniewska, która pokazała, że róż nie musi być grzeczny. Szerokie spodnie w jasnym, panterkowym różu wyglądały miękko i dziewczęco, ale zestawione z szarym swetrem i cięższymi butami dostały kontrę. To stylizacja na wygodnie, ale nadal z charakterem – idealna dla kogoś, kto lubi modę, tylko nie chce wyglądać, jakby się za bardzo starał.

Iza Krzan i jej modowa zagadka. Nowy trend?

I wtedy wchodzi Iza Krzan – i kradnie show. Niby baza prosta, bo sweter i spodnie, ale cały trik polegał na warstwach. Krzan wyglądała, jakby świadomie bawiła się modą: spódnica założona na spodnie daje efekt modowego twistu, który jeszcze chwilę temu był domeną wybiegów i streetstyle’u z fashion weeków. To jest ten moment, kiedy widzisz stylizację i myślisz, że ktoś tu nie ubrał się przypadkiem. Do tego spójna, spokojna paleta i całość nie była przebraniem – bardziej sygnałem, że trendy z Instagrama zaczynają wchodzić na polskie ścianki.

Czy spódnica na spodniach to nowy trend? Jeśli Krzan zacznie tak wychodzić częściej, a inni podchwycą pomysł, to bardzo możliwe. Bo w tej stylizacji było coś więcej – był koncept. A moda właśnie na tym żyje.

