Edyta Górniak pokazała zdjęcie sprzed lat i oniemieliśmy! Ten widok chwyta za serce!

Niezwykłe znalezisko! Górniak nie do poznania

Trudno uwierzyć, że od debiutu jednej z największych gwiazd polskiej muzyki minęło tyle czasu. Edyta Górniak, kojarzona dziś z blichtrem, wielkimi scenami i duchowymi przemianami, postanowiła pokazać się fanom od zupełnie innej strony. W mediach społecznościowych wylądowało zdjęcie, na którym gwiazda ma zaledwie 17 lat. To właśnie ta delikatna dziewczyna chwilę później miała zawojować Opole utworem „Zły chłopak”, a następnie otworzyć sobie drzwi do międzynarodowej kariery historycznym występem na Eurowizji, gdzie zajęła wysokie, drugie miejsce.

Edyta Górniak szykuje burzę

Publikacja archiwalnej perełki nie jest jednak dziełem przypadku. To element promocji nadchodzącej produkcji, która ma odsłonić kulisy życia diwy. Czy dowiemy się czegoś, co wywoła burzę w branży? Już wkrótce na platformie SkyShowtime zadebiutuje dwuodcinkowy serial dokumentalny w reżyserii Aleksandry Machnik. Fani muszą uzbroić się w cierpliwość tylko do czwartku, 5 marca. To wtedy produkcja trafi do oferty streamingowego giganta, a widzowie będą mogli spojrzeć na karierę Edyty Górniak z zupełnie nowej perspektywy.

Droga Edyty Górniak na szczyt

Patrząc na fotografię Edyty Górniak z 1989 roku, trudno nie ulec refleksji. Młoda dziewczyna ze zdjęcia nie miała jeszcze pojęcia, że jej nazwisko będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, a życie prywatne stanie się pożywką dla mediów. Jej historia to gotowy scenariusz na film – pełen wzlotów, bolesnych upadków i presji, której sprostaliby nieliczni. Teraz, za sprawą dokumentu, wielbiciele talentu artystki będą mieli okazję prześledzić tę drogę raz jeszcze. Czy szykują się nowe kontrowersje? Tego dowiemy się już niebawem.

