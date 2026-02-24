„Cześć Jej pamięci!”. Żegnają Marię Znojewską, bohaterkę Powstania Warszawskiego

Maria Znojewska − bohaterska łączniczka Powstania Warszawskiego

Maria Znojewska urodziła się w 1923 roku. Do PWK wstąpiła w 1937 roku, jej instruktorką była kuzynka Irena Majewska-Bojnarowska. Szkolenia odbywały się w Gimnazjum Tomasza Zana w Pruszkowie i na obozach letnich nad morzem. Podczas wojny kontynuowała naukę w Szkole Handlowej w ramach tajnego nauczania i pracowała w Zjednoczonych Browarach Haberbusch i Schiele, AG.

W konspiracji służyła w VII Obwodzie „Obroża”, 6 Rejon „Helenów”. Utrzymywała kontakt między Warszawą a Dulagiem 121, wyprawiała się z Pruszkowa na Wolę i Ochotę. W sierpniu 1944 roku została ranna od odłamka w nogę w rejonie Placu Narutowicza. Opatrzona w pobliskim punkcie opatrunkowym, pozostała tam, pomagając innym rannym.

Po wojnie mieszkała w Pruszkowie, a później w Kaliszu. Za swoje zasługi otrzymała Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Warszawski Krzyż Powstańczy, Odznakę Weterana Walk o Niepodległość i Odznakę Pamiątkową Akcji „Burza”.

Hołd dla Marii Znojewskiej ps. „Alina”

Muzeum Powstania Warszawskiego napisało w poniedziałek (24 lutego):

− Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w wieku 103 lat na wieczną wartę odeszła Maria Znojewska ps. „Alina”. Po wojnie mieszkała w Pruszkowie, następnie w Kaliszu. Odznaczona między innymi Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”. Cześć Jej pamięci!

− Odejście Pani Marii Znojewskiej to moment żałoby dla całej społeczności naszego miasta − podkreśla Krystian Kinastowski, Prezydent Miasta Kalisza.

− Była nie tylko bohaterką powstania warszawskiego, ale przede wszystkim niezwykle ciepłym, serdecznym człowiekiem, który swoją obecnością i opowieściami potrafił poruszyć serca kolejnych pokoleń Kaliszan. Jej życie było pięknym świadectwem odwagi, wierności wartościom i miłości do Ojczyzny. W imieniu mieszkańców Kalisza składam jej rodzinie i bliskim wyrazy najgłębszego współczucia oraz zapewnienie o naszej wdzięcznej pamięci − dodaje.

