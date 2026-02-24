Jest areszt dla chińskiego szpiega złapanego w Warszawie. Nowe informacje

32-latek zatrzymany na lotnisku Chopina

W minioną sobotę na Lotnisku Chopina w Warszawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 32-letniego obywatela Czarnogóry. Wnioskowały o to litewskie służby:

- Tak zwani łowcy cieni wspólnie z funkcjonariuszami wydziału do zwalczania aktu terroru Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w sobotę wieczorem osobę, która była poszukiwana na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania w związku z podejrzeniem szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu - przekazał nam komisarz Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.

Prokuratura zawnioskowała o tygodniowy areszt dla mężczyzny. Później rozpocznie się procedura przekazania 32-latka litewskim służbom, które podejrzewają mężczyznę o szpiegowanie na rzecz chińskiego wywiadu.

Jest decyzja w sprawie mężczyzny

Jak we wtorek, 24 lutego przekazał nam Piotr Antoni Skiba, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, wobec 32-letniego Czarnogórca sąd zastosował 7-dniowy areszt.

Współpraca: Aleksandra Kowalewska, Radio Eska

Były książę Andrzej aresztowany:

14