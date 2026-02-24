Dworzec Gdański zniknie z powierzchni ziemi? Szykują gigantyczną rewolucję w Warszawie

Kiedy ruszy budowa na Gdańskim?

Wielkie zmiany w sercu Warszawy powoli stają się faktem, a emocje wokół inwestycji sięgają zenitu. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Infrastruktury, radny Żoliborza Łukasz Porębski uchylił rąbka tajemnicy na temat przyszłości tego kluczowego węzła komunikacyjnego. To nie będzie zwykły lifting, ale całkowita metamorfoza, za którą odpowiadają PKP S.A. oraz gigant na rynku nieruchomości – deweloper Ghelamco. Choć firma dysponuje już pozwoleniem na budowę, wszyscy z napięciem czekają na jeden dokument: zgodę Ministerstwa Infrastruktury na przekazanie terenu.

Kiedy więc wjadą tam buldożery? Według wstępnego harmonogramu, pasażerowie muszą uzbroić się w żelazną cierpliwość. Lata 2027–2029 to przewidywany termin realizacji głównego budynku, a same prace potrwają około dwóch lat. Podróżni skorzystają z nowoczesnego obiektu dopiero pod koniec dekady, ale skala projektu sugeruje, że warto tyle poczekać.

Jak będzie wyglądał nowy dworzec?

Zapomnijcie o Dworcu Gdańskim, jaki znacie. Nowa inwestycja to prawdziwy gigant typu mixed-use, który połączy funkcje dworcowe z biznesem na najwyższym poziomie. Główna bryła budynku wystrzeli w górę, licząc aż 12 kondygnacji, z czego większość zajmą biura klasy A. To będzie zupełnie nowa jakość w tej części miasta.

A co z samymi pasażerami? Projektanci zadbali o każdy detal, rozplanowując stację na trzech poziomach:

Poziom -1: zapewni błyskawiczne przejście na perony i do metra.

Parter: to tutaj znajdzie się serce dworca z kasami i usługami.

Antresola: nowoczesna przestrzeń z poczekalnią dla podróżnych.

Jak zaznacza Michał Nitychoruk, Communication Manager w Ghelamco Poland dworzec i biurowiec będą stanowiły dwa odrębne budynki zlokalizowane po sąsiedzku.

Warto dodać, że inwestycja będzie miała też swój wymiar symboliczny. Wewnątrz gmachu dworca znajdzie się miejsce na stałą wystawę poświęconą wydarzeniom Marca ’68, co nada nowoczesnej przestrzeni nieco historycznego ducha.

Czeka nas komunikacyjny paraliż?

Największe obawy budzi jednak sam proces budowy. Czy miasto stanie w korkach, a pasażerowie utkną w tłoku? Inwestorzy uspokajają, że obsługa podróżnych zostanie zachowana. Na czas robót powstanie specjalny dworzec tymczasowy, zlokalizowany po północnej stronie, w miejscu dawnej myjni. To jednak nie koniec wyzwań.

Eksperci zwracają uwagę na niepokojący zbieg okoliczności. Przebudowa Gdańskiego może nałożyć się na modernizację linii średnicowej (choć tylko w wypadku opóźnienia budowy nowego Gdańskiego, bo prace na średnicy zapowiadane są dopiero na lata 30.) oraz remont Dworca Wschodniego. To oznacza, że stacja będzie musiała przejąć ogromną liczbę pasażerów z centrum. Czy warszawska kolej wytrzyma to obciążenie? Warszawę Gdańską czeka prawdziwa rewolucja i ogromny sprawdzian logistyczny.

Warszawę Gdańską czeka prawdziwa rewolucja:

