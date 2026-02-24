Kryminalni z psem i technicy w białych kombinezonach na Mokotowie. Zatrzymano cztery osoby. Co się stalo?

Na warszawskim Mokotowie, w altanie na terenie ogródków działkowych, znaleziono zwłoki mężczyzny.

Okoliczności zdarzenia są badane przez policję i prokuraturę.

Śledczy zabezpieczyli ślady i czekają na wyniki sekcji zwłok, aby wyjaśnić przyczynę śmierci.

Zwłoki w altanie na Mokotowie. Na miejscu pracowali technicy

W poniedziałek (23 lutego), około godziny 14 właściciel jednej z działek na terenie ogródków przy ulicy Piaseczyńskiej dokonał wstrząsającego odkrycia. W altanie znajdowały się zwłoki obcego mu mężczyzny, informował Miejski Reporter.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne patrole policji, w tym funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego oraz techników policyjnych w białych kombinezonach. O zdarzeniu powiadomiono również prokuraturę. Teren został zabezpieczony, a policjanci do późnych godzin wieczornych prowadzili intensywne działania.

- Na miejscu funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy pod nadzorem prokuratora przeprowadzili niezbędne czynności - mówi "SE" asp. szt. Marta Haberska, oficer prasowy mokotowskiej komendy.

Na miejscu pracował również pies tropiący. Początkowo nie było wiadomo, kim jest zmarły.

Sosnowiec: Zakrwawiony 33-latek wybiegł z altany bez spodni. W środku były spalone zwłoki kobiety

Śledztwo w sprawie śmierci na Mokotowie. Policja bada wszystkie możliwe scenariusze

- Policjanci ustalili tożsamość zmarłego. To 47-letni mężczyzna. Jego ciało zostało zabezpieczone i przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej - dodaje policjantka. Przyczyny śmierci na razie są nieznane. Kluczowe dla ich ustalenia mają być wyniki sekcji zwłok oraz analiza zabezpieczonych materiałów dowodowych.

Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym udziału osób trzecich. Do sprawy zatrzymano kilka osób, które mają zostać przesłuchane.

- Policjanci podjęli czynności wobec kilku osób. Cztery z nich zostały zatrzymane do wyjaśnienia - mówi "SE" asp. szt. Haberska.

Źródło: Super Express, Miejski Reporter

9