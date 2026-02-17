Odszedł twórca legendarnego hitu Madonny. Niewiarygodne, co łączyło go z Edytą Górniak

Zdefiniował karierę królowej popu

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą scenę muzyczną bez wkładu tego człowieka. To właśnie on stał za tekstem, który w latach 80. wywołał lawinę spekulacji i na zawsze zmienił wizerunek Madonny. Mowa oczywiście o kultowym "Like a Virgin". Choć sama artystka, jak wspominała w wywiadach, nie od razu pałała miłością do tego kawałka, to właśnie prowokacyjny tekst Steinberga zapewnił jej tytuł naczelnej skandalistki. Wieść o jego śmierci wstrząsnęła branżą fonograficzną, która traci jednego z najwybitniejszych tekściarzy.

Przegrał walkę z chorobą

Smutne doniesienia dotarły do nas 16 lutego. Billy Steinberg zmarł w swoim domu w Los Angeles, mając 75 lat. Jak wiadomo, walczył z nowotworem. Odejście takiej legendy to cios nie tylko dla bliskich, ale dla wszystkich, którzy wychowali się na ponadczasowych przebojach Cyndi Lauper czy The Bangles, dla których również tworzył.

Edyta Górniak i światowy hit

W tym smutnym dniu na jaw wychodzą też niezwykłe kulisy jego twórczości, które prowadzą prosto do Polski. Okazuje się, że Steinberg maczał "swoje palce" w dyskografii naszej rodzimej diwy. W latach 90. napisał utwór "One & One". Choć świat kojarzy go głównie z późniejszej wersji Roberta Milesa, to właśnie Edyta Górniak była pierwszą wykonawczynią tej piosenki. Czy nasza gwiazda odniesie się do śmierci człowieka, który dołożył cegiełkę do jej międzynarodowych sukcesów?

