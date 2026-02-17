Decyzję o charakterze państwowego pogrzebu potwierdziło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak przekazał rzecznik resortu, rodzina aktora została już poinformowana o szczegółach. Msza żałobna odbędzie się w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy pl. Teatralnym, a następnie ciało aktora zostanie złożone w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. To wyjątkowe wyróżnienie, zarezerwowane dla najwybitniejszych postaci polskiej kultury, podkreśla rangę i wkład Linde-Lubaszenki w świat sztuki.

Pogrzeb Linde-Lubaszenki odbędzie się 24 lutego w Warszawie, w kościele na pl. Teatralnym. Później uroczystości przeniosą się do Alei Zasłużonych na Powązki Wojskowe - powiedział w rozmowie z dziennikarzami "Faktu" rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Legenda polskiego ekranu odchodzi. Poznaliśmy datę pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenki

Edward Linde-Lubaszenko urodził się 23 sierpnia 1939 roku w Białymstoku. Początkowo planował związać swoje życie z medycyną, lecz pasja do teatru okazała się silniejsza. Pierwsze kroki stawiał w amatorskim teatrze we Wrocławiu, a w 1963 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski i ukończył Wydział Reżyserii Dramatu w krakowskiej PWST.

Na ekranie zadebiutował w wieku 27 lat w filmie "Ktokolwiek wie…" Kazimierza Kutza. Prawdziwą sławę przyniosła mu rola doktora Romana Bognara w serialu „Układ krążenia”. Kolejne lata to pasmo kultowych ról w produkcjach takich jak "Psy", "Sztos" czy "Poranek kojota".

Artysta był wielokrotnie nagradzany. Wśród najwyższych wyróżnień znalazły się Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w 2024 roku. Prywatnie był ojcem Olafa Lubaszenki - znanego aktora i reżysera, oraz aktorki Beaty Chyczewskiej, a także dziadkiem Marianny Linde.

