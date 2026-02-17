Naukowcy już wiedzą, jakie będzie lato 2026. Przy nim zima stulecia to pikuś. Te osoby będą musiały szczególnie o siebie dbać. Mówimy, jak o siebie zadbać

Zima 2026 zaskoczyła mrozem i śniegiem, ale globalne prognozy na lato 2026 wskazują na rekordowe upały.

Naukowcy przewidują, że globalna temperatura wzrośnie o około 1,46°C, co może oznaczać najcieplejsze lato w historii pomiarów.

Ekstremalne upały stanowią zagrożenie dla osób starszych, dzieci i przewlekle chorych, wymagając szczególnych środków ostrożności.

Zima 2026 pokazała prawdziwe oblicze. Po wielu latach łagodnych i bezśnieżnych zim przyszła mroźna pogoda. Synoptycy wskazują, że zima wciąż nie powiedziała ostatniego słowa i wielu rejonach Polski czekają nas jeszcze obfite opady śniegu oraz siarczyste mrozy.

Jakie będzie lato 2026? Naukowcy już to wiedzą

Choć zima jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa to już teraz naukowcy opublikowali pierwsze modele pogodowe na lato 2026. Prognozy synoptyków nie napawają optymizmem i wskazują, że pogoda w całym 2026 roku będzie jedną wielką anomalią. Warto pamiętać, że choć zima 2026 w Polsce atakuje mrozem i śniegiem to w kontekście globalnym wcale nie jest najzimniejsza od lat. Dane synoptyków wskazują, że styczeń 2026 był piątym najcieplejszym pierwszym miesiącem roku w historii pomiarów. Faktycznie w Europie styczeń 2026 okazał się najzimniejszy od 2010 roku to na półkuli południowej odnotowano rekordowo wysokie temperatury.

Po zimniej i śnieżnej zimie w Europie ma nas czekać bardzo upalne lato. Jak podaje portal planeta.pl kanadyjscy naukowcy wskazali, że lato 2026 będzie o wiele cieplejsze niż mogłoby się wydawać. Mroźna zima nie będzie mieć przełożenia na kolejne miesiące. Według analiz globalna temperatura na ziemi znów wzrośnie o ok. 1,46 w porównaniu z poprzednimi latami. Oznacza to, że może nasz czekać najcieplejsze lato w historii pomiarów, czyli od 1850 roku. Średnie temperatury mogą być podobne do tego, co było odnotowywane w ostatnich latach to czekają nas również dni z rekordowymi upałami.

Rekordowe upały latem 2026. Dla kogo mogą okazać się niebezpieczne?

Upały, podobnie jak siarczyste mrozy, mogą być niebezpieczne. Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, małych dzieci, a także chorych na astmę, choroby układu krążenia oraz choroby neurologiczne. Lekarze wskazują również, że osoby otyłe mogą czuć się źle podczas upałów. Długotrwałe przebywanie na słońcu może prowadzić do omdleń, skurczów mięśni, a nawet zawałów.

W czasie upałów bardzo ważne jest nawodnienie organizmu. Picie wody oraz elektrolitów to absolutna podstawa zdrowia. Organizm szybciej traci wodę i należy ją regularnie uzupełniać. Osoby starsze i chory powinny unikać wychodzenia z domu w południe, gdy słońce znajduje się najwyżej. W domu należy zadbać o zacienienie. Unikać wietrzenia w największe upały oraz zasłonić zasłony. Dzięki temu powietrze nie będzie się nadmiernie ocieplać. Coraz częściej w Polsce montuje się także klimatyzację, która odpowiednio użytkowana może pomagać w czasie największych upałów.