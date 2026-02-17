Post w Środę Popielcową. Kogo obowiązuje?

Środa Popielcowa, to początek okresu, w którym wiele osób deklaruje duchową przemianę.

Restrykcje dotyczące postu ścisłego nie obowiązują wszystkich.

Sprawdź, kto nie musi zachowywać postu w Środę Popielcową.

Środa Popielcowa to moment zwrotny w kalendarzu. To wtedy kończy się karnawałowe szaleństwo, a zaczyna czas wyciszenia i głębokiej refleksji. Posypanie głów popiołem to symbol, który ma przypominać o kruchości życia i konieczności nawrócenia. Tego dnia katolików obowiązuje post ścisły, który ma wymiar zarówno religijny, jak i symboliczny.

Na czym polega post ścisły w Środę Popielcową?

Wierni w Środę Popielcową mogą pozwolić sobie tylko na jeden posiłek do syta. Dwa pozostałe muszą być symboliczne i lekkie. Post ścisły oznacza także całkowitą rezygnację z mięsa, wyjątkiem są ryby. Tego dnia katolicy często rezygnują z alkoholu i słodyczy, a także stołowania się w restauracjach typu fast food.

Kogo obowiązuje post ścisły w Środę popielcową

Pełen rygor postu ścisłego dotyczy katolików między osiemnastym a sześćdziesiątym rokiem życia. Młodzież, która skończyła czternaście lat, również powinna powstrzymać się od spożywania posiłków zawierających produkty mięsne.

Oni są na uprzywilejowanej pozycji

Kościół katolicki zakładał jednak, że nie każdy jest w stanie sprostać takiemu wyzwaniu fizycznie. Seniorzy po sześćdziesiątce są automatycznie zwolnieni z postu ścisłego. To jednak nie koniec listy osób, które tego dnia nie są zobowiązane do przestrzegania postu. Taryfa ulgowa obejmuje też osoby z problemami zdrowotnymi, dla których głodówka mogłaby mieć złe skutki. Kobiety w ciąży i karmiące piersią również nie muszą przestrzegać restrykcji, podobnie, jak osoby ciężko pracujące fizycznie.