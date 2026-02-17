Biedronka, Netto czy Aldi? Sprawdziliśmy, gdzie promocje na Dzień Kota 2026 są najlepsze

Światowy Dzień Kota to nie tylko czas na wspólne mruczenie, ale też realna okazja do podreperowania domowego budżetu przeznaczonego na czworonożnych domowników. W tym roku sieci handlowe przygotowały wyjątkowo mocne uderzenie – od zapasów karmy po tanie i stylowe akcesoria.

Biedronka: Zapasy karmy za półdarmo

Biedronka przygotowała promocje na karmę suchą i mokrą. To idealny moment, by wypełnić szafki ulubionymi smakami Twojego mruczka.

Karma Kitty (suche): Przy zakupie dwóch opakowań, drugie (tańsze) dostaniesz 50% taniej.

Whiskas (saszetki 8x85 g): Prawdziwa gratka dla użytkowników karty lub aplikacji Moja Biedronka – w ofercie 2+2 gratis. Kupując cztery wielopaki, za dwa najtańsze nie zapłacisz ani grosza!

Netto Dzień Kota 2026: Raj dla łowców gadżetów (oferta do 18.02)

Netto w tym roku skupiło się na komforcie i zabawie. Jeśli planujesz odświeżyć koci kącik, to najlepszy adres:

Legowiska : Stylowe posłania w różnych kolorach kupisz już za 39 zł lub 49 zł.

: Stylowe posłania w różnych kolorach kupisz już za 39 zł lub 49 zł. Zabawki i akcesoria : Tunel w kształcie myszy za jedyne 15 zł, a hitowy drapak z kocimiętką za 19 zł.

: Tunel w kształcie myszy za jedyne 15 zł, a hitowy drapak z kocimiętką za 19 zł. Drobiazgi : Kłębki wełny i kulki z kocimiętką po 9 zł oraz kolorowe łopatki do żwirku za jedyne 5 zł.

: Kłębki wełny i kulki z kocimiętką po 9 zł oraz kolorowe łopatki do żwirku za jedyne 5 zł. Bonus: Wszystkie produkty marek Wow Miau, Wow Hau i Wow Pets objęte są promocją 2. produkt 50% taniej.

Dino: Gourmet i Brit w super cenach

Dino przygotowało ofertę dla kotów o bardziej wyrafinowanym podniebieniu oraz dla najmłodszych mruczków:

Gourmet Gold (85 g): Przy zakupie 5 sztuk cena spada do 1,99 zł/szt. (można mieszać smaki).

Cat Yums (przysmaki): Przy zakupie 3 sztuk zapłacisz tylko 2,95 zł/szt.

Brit Junior (kurczak, 100 g): Specjalna zniżka -20%, co daje cenę 1,99 zł za opakowanie.

MEMY na Dzień Kota

W Aldi z okazji Dnia Kota uzupełnisz zapasy płacąc o 25% mniej

W Aldi królują marki własne, które cieszą się dobrą opinią wśród właścicieli szukających balansu między ceną a jakością:

Marki Cachet i Cachet Premium : Promocja -25% na drugi produkt przy zakupie dwóch sztuk. Dotyczy to karm mokrych, suchych oraz smaczków.

: Promocja -25% na drugi produkt przy zakupie dwóch sztuk. Dotyczy to karm mokrych, suchych oraz smaczków. Żwirek (5 kg): Przy zakupie 2 opakowań cena za jedno spada do 7,49 zł. To jedna z lepszych ofert na rynku w tym tygodniu.

Pamiętaj: Większość promocji (szczególnie w Biedronce i Aldi) wymaga posiadania karty lojalnościowej lub aplikacji danej sieci. Warto je zainstalować przed podejściem do kasy!

Carrefour: Prawdziwe święto dla „smakoszy”

Jeśli Twój kot jest wybredny, Carrefour przygotował promocje na marki z wyższej półki, które pozwalają zaoszczędzić nawet połowę kwoty:

Sheba (saszetki 85 g): Absolutny hit cenowy! Dzięki promocji 3+3 gratis, cena za jedno opakowanie spada do rekordowych 1,70 zł. To świetny moment na zrobienie większych zapasów.

(saszetki 85 g): Absolutny hit cenowy! Dzięki promocji 3+3 gratis, cena za jedno opakowanie spada do rekordowych 1,70 zł. To świetny moment na zrobienie większych zapasów. Purina Gourmet (2x75 g): Różne rodzaje eleganckich dań dla mruczków dostępne w cenie 8,99 zł za dwupak.

(2x75 g): Różne rodzaje eleganckich dań dla mruczków dostępne w cenie 8,99 zł za dwupak. Przysmaki Felix: Idealne do wspólnej zabawy lub nagradzania. Obowiązuje oferta 2+1 za grosz, co oznacza, że trzecie opakowanie dostajesz praktycznie w prezencie.

Świadome zakupy na Dzień Kota: Jak nie wpaść w promocyjną pułapkę?

Światowy Dzień Kota to dla sklepów idealny moment na wielkie wietrzenie magazynów. Zanim dasz się ponieść zakupowemu szaleństwu i wypełnisz koszyk po brzegi, pamiętaj o zasadzie ograniczonego zaufania. Czerwona etykieta „-50%” nie zawsze oznacza, że Twój mruczek będzie mruczał z zachwytu nad składem posiłku.

Prezent dla kota powinien być przede wszystkim zdrowy. Prawdziwa okazja to taka, gdzie niska cena łączy się z wysoką jakością. Na co zwrócić uwagę, przeglądając promocje na Dzień Kota?

Mięso to podstawa : Wybieraj karmy, które mają go powyżej 70%. Kot to bezwzględny mięsożerca, a nie fan zapychaczy w postaci zbóż czy soi.

: Wybieraj karmy, które mają go powyżej 70%. Kot to bezwzględny mięsożerca, a nie fan zapychaczy w postaci zbóż czy soi. Czytaj etykiety: Unikaj produktów z dodatkiem cukru i sztucznych barwników. Dobra karma dla kota powinna zawierać min. 800−1000 mg/kg tauryny – niezbędnej dla zdrowia serca i wzroku.

Unikaj produktów z dodatkiem cukru i sztucznych barwników. Dobra karma dla kota powinna zawierać min. 800−1000 mg/kg tauryny – niezbędnej dla zdrowia serca i wzroku. Jakość nad ilością: Nie kupuj „na zapas” tanich produktów o słabym składzie. To, co dziś zaoszczędzisz w markecie, możesz później zostawić u weterynarza.

Pamiętaj: najlepszy gadżet dla kota czy najdroższy przysmak nie zastąpią mu pełnowartościowej diety. Świętuj mądrze – zdrowie Twojego mruczka jest bezcenne, a świadomy wybór to najlepszy dowód miłości, jaki możesz mu dać 17 lutego.