Kiedy rozpocznie się Chiński Nowy Rok 2026?

W przeciwieństwie do kalendarza gregoriańskiego, data Chińskiego Nowego Roku jest ruchoma. Wyznacza ją pierwszy nów Księżyca pomiędzy 21 stycznia a 20 lutego. W 2026 roku Chiński Nowy Rok rozpocznie się 17 lutego i potrwa do 5 lutego 2027 roku.

Jakie zwierzę będzie patronować 2026 roku?

Rok 2026 upłynie pod znakiem Ognistego Konia. Koń jest siódmym zwierzęciem w dwunastoletnim cyklu chińskiego zodiaku. W połączeniu z żywiołem Ognia Yang, nadaje to rokowi 2026 wyjątkowo dynamiczną i pełną pasji energię.

Co symbolizuje Ognisty Koń?

Ognisty Koń to archetyp pełen ekspansji i nieustraszoności. Symbolizuje optymizm, dużą energię, niezależność, swobodę i potrzebę podążania własną drogą. Jest to istota dzika, nieokiełznana i błyskotliwa, która wytycza własną ścieżkę. Rok pod jego patronatem zapowiada się jako czas odważnych decyzji, nowych przedsięwzięć i szybkiego tempa.

Jednak z tą intensywną energią wiąże się również pewne ryzyko – impulsywność. Dlatego w Roku Ognistego Konia ważne będzie zachowanie równowagi i świadome kierowanie potężną energią.

Co to oznacza dla Ciebie?

Rok Ognistego Konia będzie sprzyjał zmianom, planowaniu i rozpoczynaniu nowych etapów życia. Będzie to czas, w którym wiele osób odczuje impuls do działania i wychodzenia poza utarte schematy. Dla osób urodzonych pod znakiem Konia, rok 2026 może być szczególnie sprzyjający, obfitujący w wyjątkowe wibracje i możliwości.

Przygotuj się na rok pełen dynamiki i pasji, ale pamiętaj o ostrożności i świadomym podejmowaniu decyzji, aby w pełni wykorzystać energię Ognistego Konia!

