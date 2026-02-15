Wsyp 1 szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt kuchenki. Lepka warstwa tłuszczu zniknie. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-02-15 5:25

Kiedy lepiąca warstwa przypalonego tłuszczu pokrywa ruszt kuchenki gazowej to znak, że nadszedł najwyższy moment na czyszczenie. Zrób to zanim będzie za późno. A czym wyczyścić brudny ruszt z kuchenki? To proste. Wsyp jedną szklankę do wrzątku, a gdy się rozpuści, zanurz kratkę. Minie pół godziny, a ruszt kuchenki będzie czysty jak nowy.

Czyszczenie rusztu kuchenki

i

Autor: Aydo8/ Shutterstock
  • Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej to często zaniedbywany obowiązek, który wpływa na jakość gotowania.
  • Zamiast drogich preparatów, możesz wykorzystać prosty domowy sposób, który usunie nawet najbardziej przypalony brud.
  • Wystarczy szklanka pewnego składnika na wrzątek, by brudny ruszt stał się jak nowy po namoczeniu.
  • Odkryj, jak często czyścić ruszt i jakie proste triki ułatwią jego pielęgnację!

Wsyp 1 szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt kuchenki. Będzie jak nowy

Choć z kuchenki gazowej korzystamy nawet kilka razy dziennie, to często zapominamy o jednej bardzo ważnej czynności, która wpływa na jakość gotowania, ale też i stan urządzenia. Chodzi o czyszczenie kuchenki i jej poszczególnych elementów, czyli palników i rusztu. I choć usunięcie plam i zabrudzeń z samej płyty jest raczej nieskomplikowane i bezproblemowe, to schody zaczynają się, gdy zabierzemy się na czyszczenie rusztu kuchenki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaniedbaliśmy czystość kratek, możemy być pewni, że czeka nas sporo pracy. Jak zatem wyczyścić ruszt z kuchenki gazowej? Są dwie istotne zasady: namaczanie i szorowanie. Można oczywiście kupić specjalne preparaty do mycia kratek, jednak na uwagę zasługuje ten domowy sposób, który pomoże wyczyścić ruszt kuchenki z nawet najbardziej przypalonego brudu. Potrzebujesz zwykłego proszku do prania. Wsyp jedną szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt. Będzie jak nowy. 

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Sposób z proszkiem

Zapewne zastanawiasz się, jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej za pomocą proszku do prania. W pierwszej kolejności znajdź miskę, w której zmieszczą się kratki. Możesz również wykorzystać do tego wannę. Ugotuj tak dużo wody, aby wrzątkiem pokryć cały ruszt. Do wrzątku wsyp proszek do prania. Wymagane proporcje to 1 szklanka proszku na 10 litrów wody. Kiedy proszek się rozpuści zanurz w mieszance kratki i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie umyj je gąbką lub szczotką, spłucz dokładnie wodą i osusz. Ten sposób sprawi, że przypalony tłuszcz i brud z łatwością odejdą od kratek.

Jak często czyścić kratki z kuchenki?

Aby ułatwić sobie czyszczenie rusztu w przyszłości, warto zastosować kilka prostych trików. Po każdym użyciu kuchenki, przecieraj ruszt wilgotną ściereczką, aby usunąć świeże zabrudzenia. Raz w tygodniu, dokładnie umyj ruszt w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Jeśli masz zmywarkę, sprawdź, czy ruszt jest przystosowany do mycia w niej – to znacznie ułatwi jego pielęgnację. Regularne dbanie o ruszt sprawi, że będzie on zawsze czysty i gotowy do użycia, a Ty zaoszczędzisz czas i wysiłek na gruntowne czyszczenie.

Polecany artykuł:

Ta pasta czyszcząca to istny game changer. Moje stare patelnie lśnią jak nowe. …
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Super Express Google News
Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na wybielenie firanek jest:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE KUCHENKI