Wsyp 1 szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt kuchenki. Lepka warstwa tłuszczu zniknie. Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej to często zaniedbywany obowiązek, który wpływa na jakość gotowania.

Zamiast drogich preparatów, możesz wykorzystać prosty domowy sposób, który usunie nawet najbardziej przypalony brud.

Wystarczy szklanka pewnego składnika na wrzątek, by brudny ruszt stał się jak nowy po namoczeniu.

Odkryj, jak często czyścić ruszt i jakie proste triki ułatwią jego pielęgnację!

Wsyp 1 szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt kuchenki. Będzie jak nowy

Choć z kuchenki gazowej korzystamy nawet kilka razy dziennie, to często zapominamy o jednej bardzo ważnej czynności, która wpływa na jakość gotowania, ale też i stan urządzenia. Chodzi o czyszczenie kuchenki i jej poszczególnych elementów, czyli palników i rusztu. I choć usunięcie plam i zabrudzeń z samej płyty jest raczej nieskomplikowane i bezproblemowe, to schody zaczynają się, gdy zabierzemy się na czyszczenie rusztu kuchenki. Zwłaszcza w sytuacji, gdy zaniedbaliśmy czystość kratek, możemy być pewni, że czeka nas sporo pracy. Jak zatem wyczyścić ruszt z kuchenki gazowej? Są dwie istotne zasady: namaczanie i szorowanie. Można oczywiście kupić specjalne preparaty do mycia kratek, jednak na uwagę zasługuje ten domowy sposób, który pomoże wyczyścić ruszt kuchenki z nawet najbardziej przypalonego brudu. Potrzebujesz zwykłego proszku do prania. Wsyp jedną szklankę do wrzątku i zanurz brudny ruszt. Będzie jak nowy.

Czyszczenie rusztu kuchenki gazowej. Sposób z proszkiem

Zapewne zastanawiasz się, jak wyczyścić ruszt kuchenki gazowej za pomocą proszku do prania. W pierwszej kolejności znajdź miskę, w której zmieszczą się kratki. Możesz również wykorzystać do tego wannę. Ugotuj tak dużo wody, aby wrzątkiem pokryć cały ruszt. Do wrzątku wsyp proszek do prania. Wymagane proporcje to 1 szklanka proszku na 10 litrów wody. Kiedy proszek się rozpuści zanurz w mieszance kratki i pozostaw na pół godziny. Po tym czasie umyj je gąbką lub szczotką, spłucz dokładnie wodą i osusz. Ten sposób sprawi, że przypalony tłuszcz i brud z łatwością odejdą od kratek.

Jak często czyścić kratki z kuchenki?

Aby ułatwić sobie czyszczenie rusztu w przyszłości, warto zastosować kilka prostych trików. Po każdym użyciu kuchenki, przecieraj ruszt wilgotną ściereczką, aby usunąć świeże zabrudzenia. Raz w tygodniu, dokładnie umyj ruszt w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Jeśli masz zmywarkę, sprawdź, czy ruszt jest przystosowany do mycia w niej – to znacznie ułatwi jego pielęgnację. Regularne dbanie o ruszt sprawi, że będzie on zawsze czysty i gotowy do użycia, a Ty zaoszczędzisz czas i wysiłek na gruntowne czyszczenie.

9